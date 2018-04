Anzeige

München.Aus – und vorbei. Die Mannheimer Adler sind im Play-off- Halbfinale an München gescheitert. Das 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) bedeutete das Scheitern der Mannschaft von Trainer Bill Stewart. Vor 123 Tagen hatte der Kanadier mit den Adlern eine Mannschaft als Coach übernommen, der der K.o. in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga drohte. Der 60-Jährige führte die Blau-Weiß-Roten aber nicht nur direkt in die Play-offs, sondern bis ins Halbfinale. Dort bekamen seine Schützlinge gegen den EHC Red Bull München jedoch gestern Abend im fünften Spiel überhaupt kein Bein auf den Boden. Die Adler hatten zuvor lediglich ein Heimspiel der Serie „best of seven“ mit 4:2 gewonnen. Die Mannheimer waren also zum Siegen verdammt. Doch was sie in dem „Alles-oder-Nichts-Spiel“ vor 6142 Zuschauern lange Zeit zeigten, war eine ganz schwache Vorstellung.

Drittelergebnisse: 3:0, 2:0, 0:0. Die Adler: Endras – Mullen, ... Drittelergebnisse: 3:0, 2:0, 0:0. Die Adler: Endras – Mullen, Reul; Larkin, Stuart; Carle, Akdag; N. Goc – Ullmann, Raedeke, Kink; Kolarik, M. Goc, Adam; Setoguchi, Festerling, Sparre; Plachta, Desjardins, Wolf. Tore: 1:0 Christensen (0:45), 2:0 Eder (12:28), 3:0 Kahun (18:43), 4:0 Aulie (24:40), 5:0 Aucoin (29:37). Zuschauer: 6142 (ausverkauft). Schiedsrichter: Marian Rohatsch (Lindau), Gordon Schukies (Herne). Strafminuten: München 2 – Mannheim 2.

Ullmann verabschiedet sich

Nach der Partie gab es dann einen ersten offiziellen Abschied zu vernehmen: Christoph Ullmann sprach von seinem letzten Spiel im Adler-Trikot und kündigte seinen Weggang aus Mannheim an. Der Stürmer war tief enttäuscht: „Heute war nicht unser Tag, wir konnten nichts von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte er und fügte hinzu: „Wir müssen jetzt einiges aufarbeiten, es gibt viele Fragen, die wir uns stellen müssen.“

Tieftraurig zeigte sich auch Adler-Kapitän Marcus Kink: „Ich bin super enttäuscht und wahnsinnig verärgert, dass wir es München so einfach gemacht haben“, kritisierte er den schwachen Auftritt beim EHC.