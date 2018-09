„Muss mich nicht verstecken“

Mannheim.Er ist wieder zurück, zurück in Mannheim, zurück in seiner Heimat. Nach fünf Jahren in den USA trägt Janik Möser wieder das blau-weiß-rote Trikot seines Ausbildungsvereins. Der junge Verteidiger stellt sich dem Konkurrenzkampf.

Herr Möser, wie schwer ist es Ihnen gefallen, vor fünf Jahren Ihre Heimatstadt Mannheim zu verlassen?

Janik Möser: Der Wechsel

...