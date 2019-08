Mustafi soll Arsenal verlassen

London.Für Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi gibt es beim FC Arsenal keine Perspektive mehr. Trainer Unai Emery forderte den deutschen Fußball-Nationalspieler sowie den Ägypter Mohamed Elneny auf, sich vor dem Ende des europäischen Transferfensters am 2. September eine „andere Herausforderung“ zu suchen. Beide würden ansonsten bei Arsenal nicht über Nebenrollen hinauskommen, wurde der Coach am Freitag in englischen Medien zitiert. Das bedeutet für Mustafi, dass ihm nur noch gut eine Woche Zeit bleibt, einen neuen Arbeitgeber zu finden. dpa (Bild:dpa)

