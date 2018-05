Musterschüler - Adler lernen aus Fehlern

Mannheim.Wäre Harold Kreis nicht Eishockey-Trainer, sondern Lehrer, müsste er seinen Schützlingen ein Extra-Lob ins Klassenbuch schreiben. Am vorletzten Wochenende hatten die Mannheimer Adler noch 13 Gegentore kassiert. Statt in Panik zu verfallen, blieb der Coach ruhig - und wurde belohnt. Zwei Tage nach dem 4:2-Arbeitssieg gegen die Nürnberg Ice Tigers ließen die Blau-Weiß-Roten gestern in Köln ein

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3721 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.10.2011