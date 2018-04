Nachspiel für Pinizzotto, keine Ermittlungen gegen Wolf

Anzeige

Mannheim/München.Steven Pinizzotto droht nach seinem brutalen Ellbogencheck gegen Adler-Angreifer Matthias Plachta im ersten DEL-Halbfinale juristischer Ärger. Auf Nachfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft München I, dass gegen den Münchner Stürmer eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingegangen ist. „Es wurde ein Verfahren (...) eingetragen. Wir werden überprüfen, ob Ermittlungen aufzunehmen sind“, teilte Oberstaatsanwältin Anne Leiding mit.

Pinizzotto hatte Plachta bei der Partie am vergangenen Donnerstag den Ellbogen mit voller Wucht gegen den Kopf gerammt. Der Mannheimer knallte gegen die Bande und blieb daraufhin minutenlang benommen auf dem Eis liegen. Der Nationalspieler konnte nicht mehr weiterspielen und verpasste auch das zweite Halbfinalduell am Samstag. Beim 1:2 am Ostermontag kehrte Plachta ins Team zurück, von einigen Münchner Fans wurde er als Simulant bezeichnet.

Die Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung (StGB §224) ging am Karfreitag bei der Münchner Staatsanwaltschaft ein. Wegen der Osterfeiertage wurde sie aber erst jetzt registriert. Der Name des Anzeigeerstatters ist dieser Zeitung bekannt, er will aber nicht genannt werden. Dabei handelt es sich weder um Matthias Plachta noch um die Adler Mannheim, sondern um eine dritte Person. Wie die Vergangenheit bei ähnlichen Fällen im Sport-Bereich gezeigt hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt.