Nächste Niederlage für die Adler in Ingolstadt

Ingolstadt.Zum ersten Mal in dieser Saison haben die Adler am Samstag gegen den ERC Ingolstadt verloren. Mit einer 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)-Niederlage in der Overtime mussten sich die Mannheimer geschlagen geben.

Mit klarem Chancenplus bestimmten die Blau-Weiß-Roten die ersten beiden Drittel der Auswärtspartie und gingen durch Tommi Huhtala bereits in der zehnten Spielminute in Führung. Die Panther-Stürmer David Elsner (14. Spielminute) und Maury Edwards (32.) nutzten jedoch eine kurze Drangphase im ersten Drittel und das Powerplay mit doppelter Überzahl im zweiten Drittel zum jeweiligen Ausgleich. Zwischenzeitlich hatten Nicolas Krämmer (19.) und Andrew Desjardins (38.) die Adler zwei weitere Male in Front gebracht.

Im letzten Drittel kämpfte sich der ERC zurück ins Spiel und Jerry D‘Amigo traf nach einem Querpass von Kris Foucault kurz vor Ultimo zum 3:3 (58.). Nach nur 22 Sekunden in der Verlängerung schoss ERC-Stürmer Mike Collins die Panthers zum Sieg.

