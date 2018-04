„Nicht gut genug für Mannheim“

Applaus für die Fans: Thomas Larkin, Matthias Plachta, Marcus Kink, David Wolf und Phil Hungerecker (v. l.) bedanken sich bei den mitgereisten Adler-Anhängern für die sensationelle Unterstützung in München. © PIX

Mannheim.Im Halbfinale am Titelverteidiger zu scheitern, ist keine Schande. Weh tat im fünften Spiel am Freitagabend in München, wie leicht es die Mannheimer Adler es dem EHC Red Bull München beim 0:5 machten. Die Partie war vorbei, kaum dass sie begonnen hatte. "Natürlich war es nicht das, was wir uns vorgenommen hatten", bestätigte Trainer Bill Stewart.

"Es war bitter, dass gleich die ersten

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4403 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 08.04.2018