Noch keine Zeit für Partyhüte

Thomas Larkin (rechts) feiert mit Marcus Kink sein Tor zum 4:3, im Hintergrund flippen die Adler-Fans aus. © Binder

Mannheim.Wenig bis nichts sprach für die Adler. Als Mike Collins Ingolstadt am Dienstagabend dreieinhalb Minuten vor Ende des zweiten Drittels mit 3:1 in Führung schoss, lagen die Mannheimer am Boden. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand in den letzten Abschnitt gehen? Das wäre eine große Hypothek gewesen. Dazu kam es aber nicht. Als die Pausensirene erklang, hatten die Blau-Weiß-Roten beim Stand von 3:3

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3512 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.03.2018