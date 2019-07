„Nur gehofft, nicht zu stolpern“

Mannheim.Erst am Montag ist Moritz Seider wieder aus Detroit zurück in Mannheim – und was macht der 18-jährige Eishockey-Senkrechtstarter? Er steht im Sommertraining auf dem Eis. Dabei hatte die zurückliegende Woche einen Höhepunkt nach der anderen für den Verteidiger der Mannheimer Adler parat.

Der Moment, als er bereits an sechster Stelle beim Draft, dem Nachwuchs-Sichtungs-Abend der

...