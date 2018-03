Patrick Mullen voller Tatendrang

Patrick Mullen zeigte sich im Adler-Training mit viel Ehrgeiz. Der Amerikaner freut sich auf die DEL-Spiele mit Mannheim. © Binder

Mannheim.Mit kleinen schnellen Schritten wirbelt er über das Eis. Patrick Mullen ist es anzusehen, dass er sich in neuer Umgebung beweisen will. In der vergangenen Woche gaben die Adler Mannheim bekannt, dass sie den amerikanischen Verteidiger vom schwedischen Erstligisten Linköping HC bis zum Saisonende ausleihen werden. Am Sonntag landete seine Maschine auf dem Frankfurter Flughafen, am

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3643 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.02.2018