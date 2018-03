Pinizzottos Foul überschattet Halbfinal-Niederlage der Adler

Anzeige

München.Die Adler Mannheim haben das erste Halbfinale im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft verloren. Beim EHC Red Bull München unterlag die Mannschaft von Trainer Bill Stewart am Donnerstagabend mit 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Überschattet wurde die Partie von einem ebenso unnötigen wie brutalen Foul des Münchners Steven Pinizzotto gegen Mannheims Matthias Plachta. Die Serie wird am Karsamstag (19 Uhr) in Mannheim fortgesetzt. „Wir haben es München zu einfach gemacht“, sagte Adler-Kapitän Marcus Kink.

ECH München – Adler 4:2 Drittelergebnisse: 2:1, 1:1, 1:0. Die Adler: Endras – Larkin, Stuart; Carle, Reul; Mullen, Colaiacovo; Akdag – Plachta, Desjardins, Wolf; Kolarik, M. Goc, Adam, Kink, Raedeke, Ullmann; Sparre, Festerling, Hungerecker. Tore: 1:0 Kastner (5:50), 1:1 Ullmann (12:26), 2:1 Kahun (19:24), 2:2 Adam (25:05), 3:2 M. Wolf (25:39), 4:2 M. Wolf (54:36). Schiedsrichter: Sirko Hunnius (Berlin) und Marc Iwert (Harsefeld). Zuschauer: 5870. Strafminuten: München 8 plus 10 Minuten Disziplinar gegen Steven Pinizzotto – Mannheim 12. Nächstes Spiel, 2. Halbfinale: Adler – München (Samstag, 19 Uhr/SAP Arena).

Mannheim kam stark aus der Kabine. Matthias Plachta prüfte Danny aus den Birken im Münchner Tor nach gerade einmal acht Sekunden. „Danach haben wir München zu viele Spielanteile gelassen, statt kompakter zu stehen“, kritisierte Christoph Ullmann in der ersten Pause. Stimmt. Mads Christensen hatte das 1:0 auf dem Schläger, Dennis Endras klärte aber spektakulär (2.). Als Carlo Colaiacovo mit Jerome Flaake unglücklich zusammenprallte, blieb der Adler-Verteidiger auf dem Eis liegen und musste ich auf der Bank behandeln lassen (3.). Der Kanadier kam nicht mehr zurück. Doch damit nicht genug: Die Blau-Weiß-Roten gerieten mit einem Tor in Rückstand, das so nie und nimmer hätte fallen dürfen. Statt an der Bande den Körper des Gegners zu spielen, wollte Daniel Sparre den Puck aus der eigenen Zone dreschen. Markus Lauridsen spritzte dazwischen, seinen Pass verwertete Maximilian Kastner zum 1:0 (6.). Im Powerplay hatten die Adler die Chance, zurückzuschlagen. Nach Luke Adams Schuss stocherte Chad Kolarik nach. Die Scheibe lag im Tor, allerdings hatten die Schiedsrichter Sirko Hunnius und Marc Iwert die Partie zuvor unterbrochen, da der Puck unter aus den Birkens Schoner lag (7.). Mit Ablauf der Strafe gegen Keith Aulie zog Kolarik noch einmal ab, aus den Birken packte beherzt zu (9.).

Der Ausgleich war ein Musterbeispiel dafür, wie München beizukommen ist: Marcus Kink räumte Konrad Abeltshauser vor dem gegnerischen Kasten ab, Brent Raedeke ging seinem eigenen Schuss nach, passte mit der Rückhand zum völlig freien Ullmann, der Routinier ließ sich nicht zweimal bitten – 1:1 (13.). Mannheim war jetzt wieder im Spiel. Andrew Desjardins visierte das kurze Eck an, traf aber nicht (17.). Dann zeigten die Referees eine Strafe gegen Ullmann an, Sinan Akdag hakte gegen Jon Matsumoto. Ende des ersten Drittels sahen sich die Adler plötzlich einer zweiminütigen doppelten Unterzahl gegenüber. Das konnte nicht gutgehen – und das ging auch nicht gut: Nach Yannic Seidenbergs Pass hob Dominik Kahun die Scheibe zum 2:1 unter die Latte (20.). Während Adler-Trainer Bill Stewart die Schiedsrichter zur Rede stellen wollte, sagte Ullmann zu den beiden Strafen: „Ich weiß nicht, ob man die so pfeifen muss.“ Auch Teammanager Youri Ziffzer wollte sich nicht zu lange damit aufhalten: „Drei gegen Fünf ist nie eine schöne Situation – diese kam zu einem besonders unglücklichen Zeitpunkt, aber wir müssen sie akzeptieren.“