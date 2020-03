Play-off-Aus mit Folgen

Köln.Nach dem „bittersten Tag unserer Geschichte“ setzt die Deutsche Eishockey Liga auf staatliche Hilfe. Den vorzeitigen Saisonabbruch stufte die Liga wirtschaftlich als „eine Katastrophe“ ein, deren genauen Ausmaße noch nicht beziffert werden können. „Da ist sicherlich der Staat in irgendeiner Weise gefragt, sagte der DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke am Mittwoch in Köln. Welche Konsequenzen sich für den laufenden Fernsehvertrag mit der Telekom ergeben, war zunächst unklar – ein solches Szenario wie jetzt als Folge des Coronavirus hat es schließlich noch nicht gegeben.

Tripcke kündigte an, dass die DEL die Bundesregierung um Ausgleichszahlungen bitten werde. „Sobald sie da sind, werden wir das tun. Wir hoffen, dass eins der Pakete auch uns hilft“, sagte der Liga-Chef bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Sponsorensuche erschwert

Die wirtschaftlichen Folgen dürften noch schwerer wiegen als das plötzliche Ende aller sportlichen Träume. Die Play-offs sind die lukrativste Phase der Saison, in der das Eishockey sich am besten vermarkten kann. Mehr als 400 000 Zuschauer hatten die K.o.-Spiele 2018/19 insgesamt besucht. Mehrere Clubs wie die potenziellen Halbfinalisten Straubing und Bremerhaven haben einen Etat im einstelligen Millionenbereich, sie sind auf die Ticketeinnahmen angewiesen.

Dass am Dienstag, nur einen Tag vor dem Beginn der ersten Play-off-Runde, die Saison ohne einen Meister beendet wurde, hat auch für die Fernsehpartner Folgen. Die Telekom als Rechtehalter nahm die Entscheidung schlicht „zur Kenntnis“. Auch Sport1 ist betroffen.

Dass das Vorzeigeprodukt ausfällt, wird für die Liga die aktuelle Suche nach einem neuen Hauptsponsor erschweren. Die Play-offs seien „das beste Verkaufsmaterial, das wir haben. Dass das nicht hilft, ist selbstverständlich“, gab Tripcke zu. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.03.2020