Play-off-Termine stehen fest

Mannheim.In der Deutschen Eishockey Liga steht Spieltag 24 an, doch Spieler und Fans sehnen natürlich den Start der Play-offs herbei. Nun hat die DEL den Terminplan für die Finalserien bekanntgegeben:

Pre-Play-offs: 11., 13. und 15. März.

Viertelfinale: 17./18., 20., 22., 24./25., 27., 29. und 31. März/1. April.

Halbfinale: 3., 5., 7., 9., 11., 13. und 15. April.

Finale: 17., 19., 21./22., 24., 26., 28. und 30. April.

Der Modus ist dabei unverändert geblieben. In den Pre-Play-offs, von der Liga auch gerne als 1. Play-off-Runde bezeichnet, kämpft der Hauptrundensiebte auf den Zehnten, der Achte auf den Neunten. Im Modus „Best-of-Three“ werden die letzten beiden Clubs für das Viertelfinale ausgespielt. Alle weiteren Runde laufen als „Best of Seven“ – vier Siege benötigt man zum Weiterkommen. Die ersten vier Teams der Hauptrunde genießen im Viertelfinale Heimrecht. Auch in den weiteren Runden ist die Platzierung nach der Hauptrunde entscheidend für das Heimrecht. jako

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019