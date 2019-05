Play-offs 2019: 14 Spiele bis zum Titel

45 Tage Play-offs, 45 Tage bis zum zwölften Sieg, dem entscheidenden. Der wilde Ritt der Adler durch die K.o.-Runde begann am 13. März mit dem ersten Viertelfinale gegen Nürnberg – und endete am 26. April im Konfettiregen in der SAP Arena. Von Christian Rotter

1. Viertelfinale

Mittwoch, 13. März Adler Mannheim – Nürnberg 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)

Nürnberg war nach seinem Zittersieg in den Pre-Play-offs gegen die Pinguins Bremerhaven im Flow, den Adlern war die einwöchige Spielpause vor allem in den ersten beiden Powerplay-Situationen anzumerken, in denen wenig bis gar nichts gelang. Nach dem erlösenden 1:0 von Andrew Desjardins (12.) spielten sich die Mannheimer teilweise in einen Rausch und ließen sich auch durch Patrick Reimers Ausgleich (16.) nicht aus der Bahn werfen. Markus Eisenschmid schnürte einen Doppelpack, der überragende Desjardins machte 32 Sekunden vor dem Ende seinen Hattrick perfekt.

Tore: 1:0 Desjardins (11:27), 1:1 Reimer (15:42), 2:1 Eisenschmid (22:38), 3:1 Desjardins (23:57), 4:1 Eisenschmid (24:37), 4:2 Pföderl (38:19), 5:2 Adam (45:19), 6:2 Huhtala (53:50), 7:2 Desjardins (59:28) Schiedsrichter: Jamie Koharski, André Schrader Zuschauer: 11 801 Strafminuten: Mannheim: 8 plus 10 Disziplinar gegen Desjardins – Nürnberg: 10 Beste Spieler (gewählt vom Fach- magazin „Eishockey News“): Mannheim: Eisenschmid – Nürnberg: Reimer

2. Viertelfinale

Freitag, 15. März Nürnberg – Adler Mannheim 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Die Ice Tigers kamen mit Volldampf aus der Kabine und erarbeiteten sich gute Chancen – das erste Tor schossen aber die eiskalten Adler. Nach Luke Adams 1:0 hatte Mannheim die Partie im Griff. Markus Eisenschmid sorgte mit seinem Doppelschlag (19./22.) dafür, dass in der Nürnberger Arena nur noch die mitgereisten Adler-Fans zu hören waren. Bis zur 49. Minute dominierten die Blau-Weiß-Roten das Geschehen auf dem Eis fast nach Belieben. Als Shawn Lalonde die Nürnberger auf 2:4 heranbrachte, bekamen die Ice Tigers allerdings die zweite Luft. Sie berannten das Mannheimer Tor, scheiterten aber immer wieder am glänzend aufgelegten Dennis Endras.

Tore: 0:1 Adam (6:34), 0:2 Eisenschmid (18:28), 0:3 Eisenschmid (21:50), 1:3 Weiß (36:46), 1:4 Huhtala (38:05), 2:4 Lalonde (48:02) Schiedsrichter: Sirko Hunnius, Aleksi Rantala Zuschauer: 7252 Strafminuten: Nürnberg: 6 – Mannheim: 10 Beste Spieler: Nürnberg: Lalonde – Mannheim: Eisenschmid

3. Viertelfinale

Sonntag, 17. März Adler Mannheim– Nürnberg 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Die 13 600 Zuschauer in der ausverkauften SAP Arena rieben sich die Augen: Chris Brown brachte die Ice Tigers in Überzahl mit 1:0 in Führung (6.). Die Adler schüttelten sich kurz und feuerten insgesamt 43 Schüsse auf den Kasten von Andreas Jenike ab. Mit seinem bereits fünften Play-off-Treffer erzielte Markus Eisenschmid das 1:1 (13.). Mark Katic (24.) und Ben Smith (36.) sorgten mit ihren Toren im zweiten Drittel für Mannheimer Matchbälle in der Viertelfinalserie.

Tore: 0:1 Brown (5:54), 1:1 Eisenschmid (12:43), 2:1 Katic (23:56), 3:1 Smith (35:59), 4:1 Adam (51:54) Schiedsrichter: Marc Iwert, Marian Rohatsch Zuschauer: 13 600 (ausverkauft) Strafminuten: Mannheim: 6 plus 10 Disziplinar gegen Larkin – Nürnberg: 6 Beste Spieler: Mannheim: Smith – Nürnberg: Brown

4. Viertelfinale

Freitag, 22. März Nürnberg – Adler Mannheim 4:3 n.V. (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Die Adler vergaben ihren ersten Matchball, weil sie den nötigen Killerinstinkt vermissen ließen. Sie gingen zwar zweimal in Führung, doch sie machten den Sack nicht zu. Die Nürnberger bestraften diese Nachlässigkeiten. Als Daniel Weiß und Patrick Reimer zum 3:2 trafen, schien die Mannheimer Niederlage besiegelt. Andrew Desjardins hatte aber etwas dagegen und schickte die Partie mit seinem Tor 28 Sekunden vor der Schlusssirene in die Verlängerung. In dieser hatten die Ice Tigers mit Reimers zweitem Streich das bessere Ende für sich.

Tore: 0:1 Plachta (27:56), 1:1 Segal (31:57), 1:2 Katic (34:49), 2:2 Weiß (53:03), 3:2 Reimer (56:27), 3:3 Desjardins (59:32), 4:3 Reimer (65:09) Schiedsrichter: Lasse Kopitz, André Schrader Zuschauer: 7111 Strafminuten: Nürnberg: 14 – Mannheim: 18 Beste Spieler: Nürnberg: Reimer – Mannheim: Endras

5. Viertelfinale

Sonntag, 24. März Adler Mannheim – Nürnberg 7:4 (2:2, 2:1, 3:1)

Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein Offensivspektakel. Die Ice Tigers gerieten zwar zweimal in Rückstand, sie zeigten aber Moral und fanden schnell die richtige Antwort. Als Marcus Weber die Franken erstmals in Führung brachte (30.), durften die Nürnberger auf eine Überraschung hoffen – allerdings nur kurz. Chad Kolarik glich mit seinem ersten Play-off-Treffer 2019 nur 22 Sekunden später zum 3:3 aus, danach kamen die Adler ins Rollen und ließen nichts mehr anbrennen.

Tore: 1:0 Festerling (11:53), 1:1 Bassen (12:51), 2:1 Smith (19:12), 2:2 Reimer (19:52), 2:3 Weber (29:14), 3:3 Kolarik (29:36), 4:3 Eisenschmid (38:34), 5:3 Wolf (42:05), 6:3 Reul (45:08), 6:4 Stephan (50:31), 7:4 Katic (58:06) Schiedsrichter: Lasse Kopitz, Aleksi Rantala Zuschauer: 11 882 Strafminuten: Mannheim: 12 – Nürnberg: 20 Beste Spieler: Mannheim: Kolarik – Nürnberg: Weiß

1. Halbfinale

Dienstag, 2. April Adler Mannheim – Kölner Haie 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Die Haie hatten in der Viertelfinalserie gegen Ingolstadt einen 1:3-Rückstand wettgemacht und sich noch mit 4:3-Siegen durchgesetzt. Es dauerte aber nicht einmal eine Minute, ehe die Adler zeigten, wer Herr im Hause ist: Ben Smith fälschte einen Schuss von Denis Reul ab und erzielte nach 43 Sekunden das 1:0. Erst gegen Ende des zweiten Drittels erarbeiteten sich die Haie Chancen. Felix Schütz und Jason Akeson scheiterten aber an Dennis Endras, der den Auftaktsieg festhielt.

Tor: 1:0 Smith (0:43) Schiedsrichter: Marc Iwert, Daniel Piechaczek Zuschauer: 13 600 (ausverkauft) Strafminuten: Mannheim: 6 – Köln: 8 Beste Spieler: Mannheim: Endras – Köln: Weitzmann

2. Halbfinale

Freitag, 5. April Kölner Haie – Adler Mannheim 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Spiel zwei war eine Mannheimer Machtdemonstration. Vor allem in Überzahl waren die Blau-Weiß-Roten eine Klasse für sich. Markus Eisenschmid und Andrew Desjardins trafen mit einem Mann mehr auf dem Eis, die Kölner nicht. Nach Ben Hanowskis Tor zum 1:3 (46.) schöpften die Haie noch einmal Hoffnung – allerdings nur kurz. David Wolf (56.) machte alles klar.

Tore: 0:1 Eisenschmid (8:28), 0:2 Kolarik (22:37), 0:3 Desjardins (34:55), 1:3 Hanowski (45:21), 1:4 Wolf (55:23) Schiedsrichter: Aleksi Rantala, André Schrader Zuschauer: 14 087 Strafminuten: Köln: 18 – Mannheim: 18 plus 10 Disziplinar gegen Wolf Beste Spieler: Köln: Hanowski – Mannheim: Kolarik

3. Halbfinale

Sonntag, 7. April Adler Mannheim – Kölner Haie 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Der Mannheimer 4:0-Sieg sah nach einer klaren Angelegenheit aus, war er aber nicht. Vor heimischem Publikum tat sich die Mannschaft von Trainer Pavel Gross abermals ziemlich schwer, erst im letzten Abschnitt sorgten Matthias Plachta (42.), Andrew Desjardins (51.) und Luke Adam (54.) für die Entscheidung. „Wir haben gewonnen, weil wir 40 Minuten solide gespielt haben und einen Mann hatten, der 60 Minuten herausragend gespielt hat“, lobte Gross Torhüter Endras.

Tore: 1:0 Katic (28:37), 2:0 Plachta (41:23), 3:0 Desjardins (50:17), 4:0 Adam (53:14) Schiedsrichter: Marian Rohatsch, Gordon Schukies Zuschauer: 13 600 (ausverkauft) Strafminuten: Mannheim: 8 – Köln: 15 plus Matchstrafe gegen Despres Beste Spieler: Mannheim: Katic – Köln: Jones

4. Halbfinale

Dienstag, 9. April Kölner Haie – Adler Mannheim 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

Im Viertelfinale waren die Adler mit einer 3:0-Serienführung zum vierten Duell mit Nürnberg gereist – und vergaben den ersten Matchball. Das sollte ihnen im Halbfinale nicht passieren! Mannheim zeigte sich eiskalt: erste Chance, erstes Tor! Ben Smith schickte Luke Adam auf die Reise, der Kanadier verzögerte seinen Schuss so lange, bis er die Lücke fand und zum 1:0 einnetzte (11.). Mit einem Überzahl-Doppelschlag in der 28. Minute sorgten Andrew Desjardins und Garrett Festerling für die frühe Vorentscheidung. Im Schlussabschnitt kamen die Haie auf 2:4 heran, Mannheims Einzug ins Finale geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Tore: 0:1 Adam (10:46), 0:2 Desjardins (27:25), 0:3, Festerling (27:59), 0:4 Smith (31:25), 1:4 Zerressen (44:43), 2:4 F. Tiffels (53:24) Schiedsrichter: Marc Iwert, Marian Rohatsch Zuschauer: 11 329 Strafminuten: Köln: 12, Mannheim: 14 Beste Spieler: Köln: F. Tiffels, Mannheim: Adam

1. Finale

Donnerstag, 18. April Adler Mannheim – München

1:2 n.V. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Von Beginn an war Feuer in der Partie, die Münchner gingen vor allem Markus Eisenschmid an. Dass auch die Mannheimer unter die Haut gehen können, zeigte David Wolf, der Mads Christensen aufs Eis beförderte (20.). Im zweiten Drittel belohnten sich die Adler für ihren Aufwand: Im Powerplay pflückte Ben Smith den Puck aus der Luft, legte ihn sich auf die Rückhand und löffelte ihn zum 1:0 unter die Latte. Ausgerechnet in eigener Überzahl fingen sich die Blau-Weiß-Roten den Ausgleich. Im dritten Drittel verfehlte Luke Adam das leere Tor (53.), das sollte sich rächen. In der Verlängerung fälschte Frank Mauer einen Schlagschuss zum Münchner 2:1-Sieg ab.

Tore: 1:0 Smith (24:00), 1:1 Stajan (47:14), 1:2 Mauer (78:21) Schiedsrichter: Marian Rohatsch, Gordon Schukies Zuschauer: 13 600 (ausverkauft) Strafminuten: Mannheim 16 – München 16 Beste Spieler: Mannheim: Smith – München: Aus den Birken

2. Finale

Samstag, 20. April München – Adler Mannheim

0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Ausgerechnet Chad Kolarik. Der US-Amerikaner, der in Spiel eins noch zwei Großchancen versiebt hatte, brachte die Adler nach 81 Sekunden in Führung. Mannheim verteidigte den Vorsprung mit großer Leidenschaft. In Überzahl netzte Markus Eisenschmid zur Vorentscheidung ein (44.), Ben Smith machte alles klar (57.). Torhüter Dennis Endras glänzte mit 23 Paraden.

Tore: 0:1 Kolarik (1:21), 0:2 Eisenschmid (43:33), 0:3 Smith (56:11) Schiedsrichter: Marc Iwert, Daniel Piechaczek Zuschauer: 6142 Strafminuten: München 8 – Mannheim 16 Beste Spieler: München: Mitchell – Mannheim: Endras

3. Finale

Montag, 22. April Adler Mannheim – München

4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Mit dem schnellsten Tor in der Play-off-Geschichte der DEL brachte Matthias Plachta die Adler nach nur fünf Sekunden in Führung. Nach Andrew Desjardins’ Doppelpack sahen die Mannheimer schon wie die sicheren Sieger aus, doch in der zweiten Hälfte des mittleren Abschnitts leisteten sie sich einige Unkonzentriertheiten. Nachdem Patrick Hager München herangebracht hatte, fanden die Adler im letzten Drittel zu ihrem souveränen Auftritt zurück.

Tore: 1:0 Plachta (0:05), 2:0 Desjardins (6:54), 3:0 Desjardins (25:24), 3:1 Hager (30:22), 4:1 Huhtala (55:32) Schiedsrichter: Sirko Hunnius, Aleksi Rantala Zuschauer: 13 600 (ausverkauft) Strafminuten: Mannheim 10 – München plus Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Trevor Parkes Beste Spieler: Mannheim: Desjardins – München: M. Wolf

4. Finale

Mittwoch, 24. April München – Adler Mannheim

0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Zu Beginn begegneten sich die Teams mit offenem Visier. München rannte mit dem Mute der Verzweiflung an. Tobias Eder fälschte einen Schuss von Keith Aulie ab – Pfosten (4.). Nachdem Tommi Huhtala das 1:0 für die Adler knapp verpasst hatte (15.), entschied das Gross-Team die Partie mit einem Dreierpack binnen 126 Sekunden für sich: Der für den angeschlagenen Sinan Akdag in die Mannschaft gerückte Cody Lampl erzielte das 1:0 (24.), ehe es Schlag auf Schlag ging: Ben Smith löffelte die Scheibe unter die Latte (25.), Phil Hungerecker setzte energisch nach – 3:0 (26.). Die Adler hatten die Roten Bullen bei den Hörnern gepackt und ließen nicht mehr los.

Tore: 0:1 Lampl (23:52), 0:2 Smith (24:36), 0:3 Hungerecker (25:58), 0:4 Plachta (41:32) Schiedsrichter: Sirko Hunnius Aleksi Rantala Zuschauer: 6142 (ausverkauft) Strafminuten: München 12 – Mannheim 12 Beste Spieler: München: M. Wolf – Mannheim: Seider

5. Finale

Freitag, 26. April Adler Mannheim – München

5:4 n.V.(2:0, 2:2, 0:2, 1:0)

Nach einer von Nervosität geprägten Anfangsphase rissen die Adler das Spiel an sich. Mit seinem ersten Play-off-Tor besorgte Kapitän Marcel Goc die Führung, nach Tommi Huhtalas 4:1 schien bereits alles klar zu sein. München gab seine Meisterkrone allerdings nicht ohne Gegenwehr ab und glich zum 4:4 aus. In der Verlängerung hatte Thomas Larkin seinen speziellen Moment: In der 74. Minute hämmerte er den Puck ins Netz sorgte damit für Ekstase auf dem Eis und auf den Rängen.

Tore: 1:0 Goc (5:37), 2:0 Lampl (11:48), 3:0 Plachta (23:01), 3:1 Parkes (25:17), 4:1 Huhtala (30:09), 4:2 A. Eder (38:27), 4:3 Hager (45:42), 4:4 Ehliz (47:29), 5:4 Larkin (73:37) Schiedsrichter: Marian Rohatsch Daniel Piechaczek Zuschauer: 13 600 (ausverkauft) Strafminuten: Mannheim 12 – München 16 Beste Spieler: Mannheim: Goc – München: Hager

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019