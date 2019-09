„Salzburg erinnert mich an Heidelberg“

Mannheim/Salzburg.Österreich statt Deutschland, Salzburg statt Mannheim, Mozart statt Xavier Naidoo: Veränderungen gehören zum Leben. Dass Chad Kolarik und Brendan Mikkelson den Deutschen Meister jedoch verlassen mussten, um in der österreichischen Liga EBEL bei Red Bull Salzburg ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufzuschlagen, hatten nicht viele auf der Rechnung. Kolarik erzielte in jeder seiner drei Saisons

...