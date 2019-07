Schaulaufen bei den Adlern

Mannheim.Viel Neues zu sehen und zu hören bei den Mannheimer Adlern: Zum einen begann beim deutschen Eishockey-Meister am Montag das Prospect Camp, ein Sichtungslehrgang für vielversprechende Talente, in der Nebenhalle Süd der SAP Arena. Zum anderen hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) den Spielplan für die kommende Saison bekannt gegeben – und gleich die ersten drei Partien der DEL-Spielzeit 2019/20 haben es für die Adler Mannheim in sich.

So beginnt das Unternehmen Titelverteidigung am Freitag, 13. September (19.30 Uhr), mit einem Auswärtsspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers. Am Sonntag, 15. September (17 Uhr/live auf Sport 1) sind dann die Kölner Haie zum ersten Saisonheimspiel in der SAP Arena zu Gast. Bereits am Freitag, 20. September, (19.30 Uhr), kommt es in Mannheim zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem Titelverteidiger und Vizemeister München.

Dass die Adler zum DEL-Start damit gleich auf ihre drei Gegner aus den DEL-Play-offs 2018/2019 treffen, gefällt Adler-Manager Jan-Axel Alavaara. „Ich finde es gut, dass wir gleich mit Spielen gegen Top-Teams die neue DEL-Saison beginnen. Besser könnte es für uns zum Auftakt nicht sein. Ich gehe davon aus, dass alle in der Liga uns schlagen wollen. Wir werden allerdings nicht davon abrücken, auch weiterhin von Spiel zu Spiel zu schauen. Damit sind wir letzte Saison schließlich gut gefahren“, erinnert der Schwede an den jüngsten Titelgewinn der Blau-Weiß-Roten.

Beim Meister geht es in dieser Woche sehr geschäftig zu, schließlich nimmt das Trainerteam der Adler um Headcoach Pavel Gross und den beiden Co-Trainern Mike Pellegrims und Pertti Hasanen beim Prospect Camp junge Spieler in Augenschein, die bereits der Organisation der Adler angehören oder angehörten und jetzt in Nordamerika spielen. Aber es geht auch darum, interessante junge Spieler unter die Lupe zu nehmen, die nicht das Trikot der Adler, Heilbronner Falken oder der Jungadler tragen, wie zum Beispiel Torhüter Tobias Ancicka (Rauman Lukko/ Finnland), dessen Vater Martin Ancicka einst selbst für die Blau-Weiß-Roten spielte.

Tobias Ancicka spielt vor

„Das Prospect Camp dient uns Trainern dazu, neue Spieler kennenzulernen, zu sehen wie sich Spieler von uns in Nordamerika gemacht haben und natürlich wie sich die jungen Spieler hier vor Ort weiterentwickelt haben. Heute war erst der erste Tag, da kann man noch nicht allzu viel erwarten, aber bis zum Freitag wollen wir schon sehen, dass bei den Jungs jeden Tag immer wieder ein paar Prozente dazukommen“, berichtet der Finne Hasanen, dessen Aufgabe als Adler-Co-Trainer gerade auch darin besteht, ein besonderes Auge auf die jungen Spieler zu haben.

Mit Moritz Seider stand dabei zuletzt ein Talent aus Mannheim besonders im Blickpunkt. Der 18-Jährige hat nach seinem Draft durch den NHL-Club Detroit Red Wings das dortige Development Camp absolviert und wurde direkt nach seiner Rückkehr aus den USA bei der Einheit am Montagnachmittag beim Prospect Camp in der Nebenhalle Süd auf dem Eis erwartet.

Ein Rückkehrer aus Nordamerika ist Yannik Valenti, der letzte Saison für die Vancouver Giants in der kanadischen Juniorenliga WHL spielte. „Es ist schön, wieder hier in Mannheim zu sein, aber auch wenn es in Kanada nicht ganz so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte, möchte ich meine Zeit dort nicht missen. Obwohl die WHL eine Nachwuchsliga ist, bekommt man dort einen Vorgeschmack auf Männereishockey“, sagt der junge Stürmer. Bei den Adlern besitzt er einen Vertrag bis 2022 und wurde für die kommende Saison auch mit einer Förderlizenz für die Heilbronner Falken in der DEL 2 ausgestattet.

