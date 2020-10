Schlechte Nachricht für die Adler - DEL-Start am 13. November abgesagt

Neuss.Die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wird nicht wie ursprünglich geplant am 13. November beginnen. Das wurde am Freitag von den Clubs nach einer mehrstündigen Videokonferenz beschlossen. Ausschlaggebend sei für diese Entscheidung sei laut einer Mitteilung die nach wie vor fehlende Planungssicherheit für die Clubs im Zusammenhang mit den Vorgaben der Politik, maximal 20 Prozent der Zuschauerkapazität zuzulassen sowie die dadurch bedingten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die einen Saisonstart in rund sechs Wochen nicht möglich machen.

Die Clubs haben sich ebenso darauf verständigt, dass bis spätestens Mitte November weitere Entscheidungen zum Saisonablauf getroffen werden. Erklärtes Ziel ist, unter bis dahin hoffentlich positiveren wirtschaftlichen Bedingungen, einen Saisonstart in der zweiten Hälfte des Dezembers zu realisieren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020