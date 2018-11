Seider glänzt bei der U 20

Deggendorf.Etwas überraschend haben die deutschen Eishockey-Junioren das Vier-Länder-Turnier in Deggendorf gewonnen. Die U 20 von Trainer Christian Künast feierte drei Siege in drei Partien. „Wir konnten durch die Spiele für die anstehende Weltmeisterschaft in Füssen neue Erkenntnisse gewinnen. Es ist uns bewusst, dass es ein Freundschaftsturnier war und wissen dies richtig einzuschätzen. Nun gilt es, die besten Spieler für den WM-Kader zu finden“, sagte Künast nach den Erfolgen gegen die Schweiz (4:0), die Slowakei (4:3) und Norwegen (3:2).

Einen ganz starken Eindruck hinterließ Moritz Seider. Der 17-jährige Verteidiger, der bei den Mannheimer Adlern in der Deutschen Eishockey Liga seine erste Profisaison absolviert, sammelte insgesamt fünf Scorerpunkte. Der Rechtsschütze blieb zwar ohne Torerfolg, er bereitete aber fünf Treffer vor. Tim Stützle von den Mannheimer Jungadlern machte ebenfalls nachhaltig auf sich aufmerksam. Der Stürmer schnürte beim 4:3 gegen die Slowakei einen Doppelpack, beim abschließenden Erfolg gegen Norwegen erzielte er das 2:1. Sein Vereinskamerad Valentino Klos hatte zuvor die norwegische Führung egalisiert. cr

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018