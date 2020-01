Siebter Sieg in Folge: Adler lassen Augsburg keine Chance

Mannheim.Die Adler Mannheim haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um einen siebten Sieg am Stück verlängert. Am Sonntagnachmittag feierte die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross ein souveränes 4:0 (1:0/1:0/2:0) gegen die Augsburger Panther. Für die Adler war es zugleich der zehnte Heimsieg in Folge.

Vor 13.318 Zuschauern in der SAP Arena bekam es der amtierende Deutsche Meister in der Anfangsphase mit einem offensiv ausgerichteten Gästeteam zu tun. Mannheims 1:0-Führung in der achten Minute durch Janik Möser, der nach einem Augsburger Puckverlust von seinem Teamkollegen Phil Hungerecker in Szene gesetzt wurde, kam genau zum richtigen Zeitpunkt.

Auch im zweiten Abschnitt trafen die Adler just in dem Moment, da Augsburg wieder besser in die Partie fand: Nico Krämmer erhöhte in Minute 26 auf 2:0. In den Schlusssekunden der zweiten 20 Minuten hatten die Blau-Weiß-Roten Glück, dass die Schiedsrichter einen Augsburger Treffer wohl zu Unrecht nicht anerkannten (40.). Ein Solo des 18-jährigen Top-Talents Tim Stützle brachte den Adlern im Schlussdrittel das 3:0 und die Vorentscheidung (50.). Borna Rendulic traf in der Schlussminute zum 4:0-Endstand ins leere Gästetor (60.).

Am Freitagabend (19.30 Uhr) ist der Tabellenzweite zu Gast beim Dritten Straubing Tigers.