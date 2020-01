Siegesserie der Adler reißt in Straubing nach Penaltyschießen

Straubing.Vor 5730 Zuschauern im ausverkauften Eisstadion am Pulverturm gab es zwischen den Straubing Tigers und den Adler Mannheim ein packendes Spitzenspiel zwischen dem Dritten und dem Zweiten. Am Ende mussten sich die Adler den Tigers nach Penaltyschießen knapp mit 4:5 geschlagen geben (2:0, 1:4, 1:0, 0:0, 0:1) und nahmen nur einen Punkt aus Niederbayern mit. Die Serie von sieben Siegen in Folge ging für den Meister damit zu Ende. Die Tigers verkürzten ihren Rückstand auf Platz zwei auf vier Zähler.

Die Adler begannen das erste Drittel druckvoll, ehe es auch den Hausherren gelang Akzente in der Partie zu setzen. Für den ersten richtigen Knalleffekt in der Spitzenpartie zeichnete dann Adler-Verteidiger Denis Reul verantwortlich, der nach Zuspiel von David Wolf abzog und die Scheibe mit seinem Distanzschuss von der blauen Linie zum1:0 (12.) für die Adler in die Tormaschen hämmerte. Nachdem die Tigers die große Chance zum 1:1-Ausgleich ausgelassen hatten, bediente Borna Rendulic Jan-Mikael Järvinen, der auf 2:0 (14) für den Meister erhöhte.

Im zweiten Abschnitt nutzten die Gastgeber ein Überzahlspiel, um durch Felix Schütz auf 2:1 (22.) zu verkürzen und in der 29. Minute ließ Tim Brunnhuber den 2:2-Ausgleich folgen. Nur wenig später stellte Thomas Larkin auf 3:2 für die Adler, doch die Freude darüber wehrte nicht lange, denn nur 17 Sekunden später traf Mitch Heard zum 3:3 (32.) und wiederum nur 14 Sekunden später war es Kael Mouillierat der auf 4:3 (32.) für Straubing stellte. Die Adler fanden ins Spiel zurück und hatten noch in Drittel zwei einige Gelegenheiten zum 4:4-Ausgleich.

Im dritten Drittel schafften die Adler kurz vor Schluss den 4:4-Ausgleich. Adler-Torhüter Dennis Endras hatte seinen Kasten gerade zwei Sekunden lang für einen sechsten Feldspieler verlassen, da ließ Joonas Lehtivouri die Mannheimer das 4:4 (59.) bejubeln.

Nach torloser Verlängerung traf Jeremy Williams im Penaltyschießen als Einziger und bescherte den Tigers mit dem 5:4 (65.) den Zusatzpunkt.

Am Sonntag (16.30 Uhr) haben die Adler die Kölner Haie in der SAP Arena zu Gast.