Mannheim. Die Nachricht hat viele Menschen tief getroffen. Mit 81 Jahren starb Udo Scholz am Mittwoch. Entsprechend nah gehen die Reaktionen auf den Tod des Hallensprechers der Mannheimer Adler und des FC Kaiserslautern, Anpacker bei „Adler helfen Menschen“, der Kinder-Vesperkirche oder dem Hospizdienst Clara seinen Wegbegleitern:

Marcus Kuhl (langjährige Manager der Adler): „Mir tut es im Herzen weh. Udo war die Seele des Clubs. Die Adler ohne Udo sind kaum vorstellbar. Er wird an allen Ecken und Enden fehlen. Nie kam von ihm ein schlechtes Wort, nie war ihm etwas zu viel, immer war er für andere da. Egal ob bei ,Adler helfen Menschen’, der Vesperkirche oder im Kontakt mit den Fans. So einen wie ihn gibt es nie wieder. Der Mensch Udo wird mir sehr fehlen.“

David Wolf (Adler-Stürmer): „Die Nachricht von Udos Tod hat uns alle geschockt. Vor allem, weil alles so plötzlich kam. Ich bin mir aber sicher, dass Udo es nicht gewollt hätte, dass wir trauern, sondern ihn in guter Erinnerung behalten. Er hatte 81 wundervolle Jahre, in denen er sehr viel erlebt und jedem der mit ihm zu tun hatte, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Er war immer für jeden da, für uns Spieler, für die Fans, für Menschen, die Hilfe brauchten. Er war der beste Stadionsprecher der Liga und wir alle werden seine Geschichten vermissen. Man sieht sich immer zwei Mal im Leben, auch wenn es nicht auf diesem Planeten sein sollte. Ich werde auf jeden Fall mit einem Lächeln in den Himmel gucken.“

Antti Soramies (Radio Regenbogen): „Anfang März, kurz vor dem Lockdown, bin ich mit Udo nach Hamburg gefahren, um einem querschnittgelähmten jungen Eishockeyspieler einen Scheck zu überreichen. Es war ihm einfach ein Bedürfnis, diesem jungen Menschen zu helfen. Dieses Beispiel sagt eigentlich alles über den Menschen Udo Scholz und seinen Drive aus. Und für mich war es - gerade im Nachhinein - etwas ganz Besonderes, noch einmal so viel Zeit mit ihm verbringen zu dürfen. Ich habe ihn vor über 20 Jahren kennengelernt und er hat mir als kühlem schweigsamen Finnen viel darüber beigebracht, wie man auf Menschen zugeht.“

Peter Kurz (Mannheims Oberbürgermeister): „Mannheim wird seine Stimme, seine Leidenschaft für das Eishockey und sein soziales Engagement vermissen, ich persönlich die Begegnungen und das Gespräch mit ihm. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen.“

Ralph Hartmann (Evangelischer Dekan): „Udo Scholz war ein leidenschaftlicher und großer Menschenfreund, mit dem ich viele unvergessliche Begegnungen hatte und dessen Beständigkeit mich immer sehr beeindruckt hat. Es fällt mir schwer, nun so jäh von ihm Abschied nehmen zu müssen. Wir verdanken Udo Scholz sehr viel.“

Hans-Peter Briegel (langjähriger Abwehrspieler des 1. FC Kaiserslautern): „Udo und ich kannten uns seit vielen Jahren sehr gut. Daher ist es sehr schwer zu akzeptieren, dass er nicht mehr da ist. Wir hatten noch vergangene Woche telefoniert. Udo wollte wissen, wie es dem FCK geht. Er war ein liebenswerter Mensch, manchmal ein bisschen chaotisch, aber das hat ihn ja gerade ausgemacht. Er hatte ein großes Talent, was das Show-Business angeht und hat Kaiserslautern geprägt. Udo Scholz war und ist eine Legende.“

Via Kurznachrichtendienst Twitter kamen Beileidsbekundungen von überall. Neben anderen DEL-Clubs wie den Kölner Haien, den Eisbären Berlin oder der Düsseldorfer EG nahmen auch frühere Mannheimer Spieler Anteil.

Rob Cimetta (ehemaliger Flügelstürmer und zweimaliger Meister mit den Adlern 1997 und 1998): „Wir haben eine Legende verloren. Ruhe in Frieden.“

Todd Hlushko (Meister mit den Adlern 2001 und heute Spielerbeobachter des Clubs): „Sein Lächeln war ansteckend und hat einem immer den Tag versüßt, wenn man mit ihm gesprochen hat. Die SAP Arena wird seine Energie und Stimme vermissen. Du wirst vermisst werden Udo.“

Mike Rosati (langjähriger Torhüter und Gründer von Rosys Kids Corner): „Mein tiefstes Beileid. Udo war ein großartiger Mensch. Er wird enorm vermisst werden.“

Über die sozialen Netzwerke haben sich Fans verabredet, am Freitag (19.30 Uhr) vor der SAP Arena an Udo Scholz zu erinnern. Auf Nachfrage erklärten die Adler, dass der Termin der Beisetzung noch nicht bekannt sei. (Bilder: Binder/dpa)

