Spiel gegen Adler fällt aus - MagentaSport Cup für Schwenninger Eishockey-Team beendet

Villingen-Schwenningen.Wegen positiver Corona-Testergebnisse ist die Teilnahme der Schwenninger Wild Wings am MagentaSport Cup vorzeitig beendet. Das Team der Schwaben müsse bis mindestens 9. Dezember in häuslicher Quarantäne bleiben, teilte die Deutsche Eishockey Liga am Donnerstag mit. Damit falle auch die für Sonntag angesetzte Partie gegen die Adler Mannheim aus. Das Spiel werde nicht nachgeholt. Zuvor war bereits die Partie der Mannheimer bei den Eisbären Berlin wegen Corona-Infektionen im Kader der Berliner von Donnerstag auf den kommenden Dienstag verlegt worden

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020