Spontan-Besuch des Superstars aus der NHL

Keine Lust auf großen Auflauf

In Zürich hatte der Stürmer der Pittsburgh Pinguins ein paar Tage vorher ähnliches vor. Nachdem es aber schnell die Runde gemacht hatte, dass Crosby aufs Eis gehen wolle, hatten sich über 1000 Zuschauer an der Eishalle eingefunden. „Dann ist er einfach am Stadion vorbeigefahren, das war ihm zu viel, wie er mir erklärte“, lachte Endras, der nur Gutes über den Superstar zu berichten hatte. „Er ist total nett und bodenständig. Ein ganz lockerer Typ und völlig normal. Wir hatten Riesen-Spaß beim Training. Es ist schon der Wahnsinn, was er so mit der Scheibe alles macht.“

Selbst für einen so erfahrenen und erfolgreichen Keeper wie Endras war das ein Höhepunkt in seiner Karriere. „Wir sind nach dem Training noch zusammen Mittagessen gegangen. Sid hat mich eingeladen“, erzählte die Nummer 44 der Mannheimer Adler. Doch kein Tag wie jeder andere in Oberstdorf. red

