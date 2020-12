Stefan Loibl feiert Debüt bei den Adlern

Mannheim.Stefan Loibl wird am Samstag zum ersten Mal das Trikot der Adler Mannheim tragen. Der Stürmer feiert im Heimspiel gegen die Straubing Tigers (16.30 Uhr) sein Saisondebüt. Der Nationalspieler, der erst im Sommer von Straubing nach Mannheim gewechselt war, verpasste das Vorbereitungsturnier und das erste DEL-Saisonspiel am vergangenen Samstag (5:1 gegen die Nürnberg Ice Tigers) wegen einer Beinverletzung. Adler-Trainer Pavel Gross stellt Loibl in einer Reihe mit Markus Eisenschmid und Brendan Shinnimin auf.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.12.2020