Sturm wünscht sich Stützle für die Kings

Los Angeles/Mannheim.Ex-Bundestrainer Marco Sturm hofft darauf, dass sich die Los Angels Kings beim anstehenden Draft der nordamerikanischen Profiliga NHL die Dienste eines deutschen Talentes sichern können. Sturms Wunschkandidat wäre Offensivmann Tim Stützle von den Adlern Mannheim. Dies erklärte Sturm, der seit 2018 als Assistenzcoach bei den Kings arbeitet, gegenüber dem Fachblatt „Eishockey News“. „Unsere Scouts und unser Management waren sehr oft in Deutschland und haben Tim und die anderen beobachtet“, so Sturm.

Der 18-jährige Tim Stützle feierte in der abgebrochenen Saison sein Debüt in der Deutschen Eishockey Liga und wurde als Neueinsteiger zum „Rookie des Jahres“ gewählt. Trotz seiner Bescheidenheit hat der zweifache Nachwuchsmeister mit den Jungadlern sehr genaue Vorstellungen von seiner Zukunft. Mein Ziel ist, in den Top 3 gedraftet zu werden“, erklärte der Stürmer. Damit würde er so hoch gehandelt wie 2014 Leon Draisaitl. Dem 24-Jährigen gelangen für die Edmonton Oilers 110 Scorerpunkte – neuer Rekord für einen deutschen Spieler. jako

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.06.2020