Tabellenführung kein Ruhekissen

Glen Metropolit (rechts) wirft sich ins Getümmel. Beim 3:5 gegen die Haie sorgten die Mannheimer Adler aber zu selten für Verkehr vor dem Kölner Kasten. © Pix

Köln.Die Adler-Spieler standen am Donnerstagabend noch unter der Dusche ihrer Kabine, da wurde in der Kölnarena bereits kräftig umgebaut. Von der Eisfläche, auf der das Team von Trainer Geoff Ward gerade ein 3:5 gegen die Kölner Haie hatte hinnehmen müssen, war so gut wie nichts mehr zu sehen.

Schließlich sollte am gestrigen Freitag die 13-tägige Karnevalsveranstaltung "Lachende Kölnarena"

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2725 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.01.2015