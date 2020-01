Thomas Larkins getrübte Freude

Straubing/Mannheim.Die Adler Mannheim haben es verpasst, in der Deutschen Eishockey Liga ihren Rückstand auf den gegen die Eisbären Berlin strauchelnden Spitzenreiter aus München zu verkürzen. In einem turbulenten Verfolgerduell musste sich der deutsche Meister bei den Straubing Tigers mit einem Punkt begnügen. Beim 4:5 nach Penaltyschießen leisteten sich die Adler am Freitag im zweiten Drittel eine

...