Tim Stützle beantwortet Fan-Fragen

Mannheim.Tim Stützle hat eine bemerkenswerte Saison hinter sich, die für ihn auch ohne Titelkampf in der Deutschen Eishockey Liga mit einem Erfolg endete: Der 18-Jährige, der in seinem ersten Profijahr für die Adler Mannheim sieben Tore erzielte und 27 Treffer vorbereitete, wurde bei der virtuell veranstalteten DEL-Gala als „Rookie des Jahres“ ausgezeichnet. Dem Ausnahmestürmer wird eine große Karriere in der besten Eishockey-Liga der Welt prophezeit: Bei der Mitte dieser Woche veröffentlichten Einstufung für die Talentziehung („Draft“) in der NHL wird er unter allen internationalen Feldspielern auf Rang eins geführt.

Wie fällt die Bilanz seines ersten Profijahrs aus? Welche Erwartungen hat er an den Draft, der wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben ist? Dazu wird sich Stützle in einem Video-Interview äußern, das das Energieunternehmen MVV im Rahmen seiner Kampagne „Verliebt in Mannheim“ produziert und das ab Freitagnachmittag, 17. April, auf der Facebook-Seite der MVV zu sehen sein wird.

„MM“-Sportredakteur Christian Rotter stellt Stützle im Interview neben eigenen auch fünf ausgewählte Fragen von Adler-Fans. Diese können bis Dienstag, 24 Uhr, per Mail an die Adresse verliebt-in-ma@mvv.de mit dem Betreff „Interview Tim Stützle“ eingesendet werden. Unter allen Teilnehmern verlost die MVV ein signiertes Adler-Trikot. Der Gewinner wird im Video-Interview bekanntgegeben sowie schriftlich benachrichtigt. cr

