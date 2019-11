Tim Stützle führt U-20-Aufgebot an

Füssen.U-20-Bundestrainer Tobias Abstreiter hat am Dienstag 27 Spieler für die Vorbereitung auf die Eishockey-WM der Junioren in Tschechien (26. Dezember bis 5. Januar) nominiert. Vom 10. bis 18. Dezember bereitet sich die U 20 in Füssen auf die Mission Klassenerhalt vor. „Nach den ersten beiden Begegnungen gegen die Schweiz werden wir am 16. Dezember den erweiterten WM-Kader verkünden – das finale 23-köpfige Aufgebot geben wir nach den Spielen gegen Finnland und die USA bekannt“, sagte Abstreiter.

Aus der Organisation der Adler Mannheim sind Verteidiger Tobias Möller sowie die Stürmer Tim Stützle, Louis Brune, Yannik Valenti und der derzeit verletzte Valentino Klos in der Vorbereitungsphase dabei. cr

