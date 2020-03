Tim Stützle hatte sich mit seiner Mannschaft so viel vorgenommen - und dann das. Statt mit den Adlern Mannheim die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga aufzumischen, hat für den 18-jährigen Stürmer die Sommerpause wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie viel zu früh begonnen. In seiner Heimat Krefeld bereitet sich das Riesentalent schon auf die nächste Saison vor. Immerhin gab es am

...