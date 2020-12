Verteidiger Craig Schira kommt zu den Adlern

Mannheim.Mit Craig Schira haben die Adler Mannheim einen neuen Verteidiger unter Vertrag genommen. Der 32-Jährige vom schwedischen Erstligisten Rögle BK wird am 1. Januar in Mannheim erwartet.

Wie der Verein an Silvester mitteilte, wird sich der Verteidiger nach einer fünftägigen Quarantäne einem PCR-Test unterziehen. Bei einem negativen Befund könnte Schira bereits am 7. Januar im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings sein Debüt im Trikot der Adler feiern, sofern bis dahin auch alle nötigen Formalitäten geregelt sind.

„Craig ist ein erfahrener Verteidiger, der aufgrund seiner läuferischen Fähigkeiten und seiner Einstellung perfekt zu uns passt. Mit seinem guten Schuss und seinem Spielverständnis wird er für mehr Variabilität in unserem Spiel sorgen. Er ist ein zuverlässiger Arbeiter und zählt zu der Riege der Führungsspieler“, weiß Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara um die Stärken des Kanadiers.

Schira verbrachte seine Nachwuchsjahre in der nordamerikanischen WHL, ging dort für die Regina Pats und die Vancouver Giants aufs Eis. 2009 gab Schira sein Debüt in der AHL und sammelte dort in drei Jahren 15 Tore und 32 Vorlagen für die Binghamton Senators, mit denen er 2011 den Calder Cup gewann. 2012 entschied sich Schira für einen Wechsel nach Europa. Über Norwegen und Finnland landete der 1,82 Meter große und 89 Kilogramm schwere Rechtsschütze 2015 in Lulea, ehe er sich 2017 Rögle anschloss. In der vergangenen Saison lief Schira 31-mal für Rögle auf und erzielte dabei zwei Tore und drei Vorlagen. Zuletzt trug der Defender auf Leihbasis das Trikot von HV71 Jönköping. In vier Partien für das Team aus der schwedischen Provinz Småland brachte er es auf zwei Treffer.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.12.2020