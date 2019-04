Vier Adler stoßen zur Nationalmannschaft - Endras enttäuscht über Entscheidung

Mannheim.Vier Spieler vom frischgebackenen DEL-Meister Adler Mannheim stoßen ab sofort zur deutschen Nationalmannschaft. Wie der Verein mitteilte, werden Denis Reul, Moritz Seider, Matthias Plachta und Markus Eisenschmid die letzte Vorbereitungsphase auf die Weltmeisterschaft in der Slowakei absolvieren. Die WM beginnt am 10. Mai.

Für den erst 18-jährigen Moritz Seider ist es die erste Berufung ins Nationalteam. Sein schwarz-rot-goldenes Debüt könnte der Verteidiger in der heimischen SAP Arena geben, denn dort steht am kommenden Dienstag, 7. Mai (19.00 Uhr), das letzte Testspiel vor der WM gegen die USA an.

Adler-Torhüter Dennis Endras zeigte sich enttäuscht darüber, dass Bundestrainer Toni Söderholm nicht mit ihm für die WM im Mai plant. "Ich habe mir schon Chancen ausgerechnet. Der Bundestrainer hat andere Vorstellungen von seinem Kader. Das muss ich akzeptieren", sagte der 33-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Endras hatte zuletzt herausragend gespielt, wesentlich zum Titelgewinn der Adler beigetragen und war zum wertvollsten Spieler in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gewählt worden.

An seiner Bereitschaft, für das Nationalteam auch in Zukunft zu spielen, ändere die Entscheidung nichts. "Ich würde immer zur Nationalmannschaft fahren, wenn ich eingeladen werde. Das ist immer noch ein Ziel von mir", sagte Endras. Auch Münchens Torhüter Danny aus den Birken wurde von Söderholm am Dienstag nicht ins Aufgebot für die WM vom 10. bis 26. Mai in der Slowakei berufen. Söderholm hat weiter die Möglichkeit, sein Aufgebot zu verändern und könnte auch noch die NHL-Torhüter Thomas Greiss oder Philipp Grubauer nominieren, falls diese in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga ausscheiden.

Komplettiert wird der Kader der Nationalmannschaft durch Verteidiger Yannic Seidenberg und die Stürmer Yasin Ehliz, Patrick Hager sowie Frank Mauer von Playoff-Finalist Red Bull München. „Das wichtigste Ziel ist jetzt, die beste Mannschaft für die WM aufzubauen. Spielerisch und taktisch haben wir uns in den vergangenen Wochen gut entwickelt“, teilte Bundestrainer Toni Söderholm mit.

Die Mannschaft brauche für die bevorstehenden Aufgaben in der Slowakei die richtige Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Spielern, die als Einheit auftreten. „Wir werden in Mannheim am Feinschliff und den besten Konstellationen innerhalb der Mannschaft arbeiten“, so Söderholm.

Während es in der Verteidigung und im Sturm einige Veränderungen gab, bleibt es auf der Torhüterpostion beim Trio Mathias Niederberger, Dustin Strahlmeier und Niklas Treutle.

Die Nationalspieler Dominik Bokk, Stephan Daschner, David Elsner, Simon Sezemsky und Tim Wohlgemuth kommen in der vierten Phase der WM-Vorbereitung nicht mehr zum Einsatz. (dls/dls)

