Vorbereitungsprogramm der Adler steht

Von Sursee geht es am Freitag, den 24. August, direkt weiter nach Wil, wo einen Tag später die Begegnung gegen den HC Lugano ansteht. Am Sonntag, den 26. August endet die Schweiz-Reise mit der Begegnung gegen den EV Zug. So ganz ist das Kapitel Schweiz für die Adler damit aber noch nicht beendet. Am Freitag, den 31. August, findet in Kreuzlingen am Bodensee die Vorbereitungspartie gegen den EHC Biel statt. Am Sonntag, den 02. September, fährt die Mannschaft abermals gen Süden. Dann ist Schwenningen das Ziel. Die Wild Wings erwarten die Adler zum Derby.

Mit dem Duell gegen die Löwen Frankfurt am Freitag, den 07. September (19.30 Uhr), findet das einzige Spiel in der SAP Arena statt. Dafür wartet ein äußerst attraktiver Gegner auf die Zuschauer. Alle Dauerkarteninhaber genießen zum Kräftemessen mit dem Dauerrivalen freien Eintritt. Alle weiteren Informationen zum Ticketvorverkauf für diese Partie folgen. Das letzte Testspiel steigt schließlich am Sonntag, den 09. September, gegen die Kölner Haie.