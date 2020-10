Vorsichtige Zuversicht

Mannheim.Trotz der neuesten Maßnahmen der Politik verlieren die Adler Mannheim ihren Optimismus nicht. Daher arbeitet Manager Jan-Axel Alavaara mit Hochdruck daran, dass die derzeit in Mannheim trainierenden Lean Bergmann und Marc Michaelis für den MagentaSport-Cup und auch die Deutsche Eishockey Liga für die Blau-Weiß-Roten auflaufen dürfen. „Es gibt noch ein paar Versicherungsdetails mit den Clubs in der NHL zu klären, aber ich bin zuversichtlich dass wir das wasserdicht bekommen“, berichtet der 45-Jährige über die Gespräche mit den San Jose Sharks und den Vancouver Canucks. Bis zum 1. November sollen die Verträge unterschriftsreif sein.

Der MagentaSport-Cup soll den Clubs als Vorbereitung auf die DEL dienen, deren Start für Mitte Dezember anvisiert wird. „Die Zeit während des Cups wollen wir für weitere Gespräche mit der Politik nutzen. Es wäre naiv zu glauben, dass es zu schnellen Öffnungen der Hallen kommt. Und wir müssen ganz genau schauen, ob wir komplett ohne Zuschauer in der DEL spielen könnten. Daher sind die ersten Informationen über das genehmigte Hygienekonzept in der SAP Arena gute Nachrichten. Wenn Zuschauer zugelassen werden, ist das um so besser“, hofft der Schwede auf eine schrittweise Lockerung nach dem bis Ende November geltenden Lockdown.

Jede Menge Gesprächsbedarf

Zu tun hat Alavaara mehr als genug: „Geduld und Flexibilität sind derzeit besonders gefragt, da sich die Rahmenbedingungen so schnell ändern.“ Daher spricht er mit Spielern, Beratern und Vertretern anderer Ligen. „Es geht darum, zu schauen, ob die vielleicht andere Lösungsvorschläge haben“, so der Manager. Zudem sondiert er auch weiterhin den Spielermarkt. „Ob wir da noch mal aktiv werden, hängt aber von verschiedenen Faktoren ab“, schränkt er ein. „Jeder Neuverpflichtung muss uns besser machen. Außerdem sind die Wirtschaftlichkeit, Quarantänezeiten von Spielern aus Nordamerika und die Verfügbarkeit unserer Förderlizenzspieler weitere Faktoren“, zählt Alavaara auf.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020