„Wir schöpfen unsere Möglichkeiten gut aus“

Mannheim.Seit Jahren dominiert Mannheim das Nachwuchseishockey in Deutschland. So erfolgreich wie in der Saison 2018/19 waren die Jungadler allerdings noch nie, wie U-20-Trainer Frank Fischöder im Interview betont. Auch der Wechsel im Adler-Management habe sich positiv bemerkbar gemacht.

Herr Fischöder, Sie haben die deutsche U-18-Nationalmannschaft im April zurück in die Erstklassigkeit

...