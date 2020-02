Zu harmlos gegen bissige Panther: Adler verlieren in Augsburg

Augsburg.Die Adler Mannheim haben am 48. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga 2:4 (1:1, 1:3, 0:0) bei den Augsburger Panthern verloren. Vor den Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion glich David Wolf (16. Spielminute) zunächst die frühe Führung der Hausherren durch Daniel Schmölz (4.) aus. Im zweiten Abschnitt legten die Augsburger durch Drew LeBlanc (26.), Matt Fraser (31.) und Patrick McNeill (40.) nach. Zwischenzeitlich traf erneut Wolf zum 2:3 in der 38. Minute. Gegen bissige Panther hatten die harmlosen Adler im torlosen letzten Abschnitt schweres Spiel und mussten mit einer Niederlage die Heimreise nach Mannheim antreten.

Schon drei Minuten nach Spielbeginn war der Arbeitstag für Adler Phil Hungerecker wieder beendet. Nach einem Check gegen den Kopf von Augsburgs Henry Haase bekam der Mannheimer eine Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauer von den Schiedsrichtern aufgedrückt. Das folgende Powerplay nutzten die Fuggerstädter eiskalt. Daniel Schmölz traf sehenswert nach Vorarbeit von LeBlanc aus kurzer Distanz in der vierten Minute zur Führung der Panther.

Nachdem die Mannheimer wieder komplett waren, sammelte sich das Team von Trainer Pavel Gross und übernahm im weiteren Verlauf der Partie die Kontrolle über das Spiel. Folgerichtig traf Wolf zum Ausgleich in der 16. Minute. Der Torschütze hatte dabei nur wenig Mühe, den Rebound von der Bande hinter dem Tor kommend über die Linie zum 1:1-Pausenstand zu drücken.

Die Adler sollten zunächst besser aus der Kabine kommen, wurden dann nach einer zweifachen Zwei-Minuten-Strafe gegen Tommi Huhtala wegen Beinstellens und anschließendem Reklamieren erneut in Unterzahl kalt erwischt: LeBlanc traf in der 26. Minute mit einem Schuss vom rechten Bullykreis ins untere linke Eck zum 2:1 für die Panther. Fünf Minuten später machte Fraser nach einem Konter das 3:1. Zwar hatte es zuvor so ausgesehen, als hätte Dennis Endras den Puck gehabt, aber irgendwie mogelte sich das Spielgerät durch die Hosenträger des Goalies und trudelte über die Linie.

Hoffnung keimte bei den Adlern nach dem zweiten Treffer des Abends durch Wolf auf, der in Überzahl mit einem satten Schuss in die lange Ecke in der 38. Minute zum 2:3-Anschluss erfolgreich war. In Unterzahl stellten die Gastgeber aber kurz vor der Pausensirene in der 40. Minute wieder die alte Zwei-Tore-Führung her. McNeill war abermals nach einem Konter zum 4:2 für den AEV erfolgreich.

Im letzten Spielabschnitt hatten die Mannheimer dem kompakten Defensivverbund der Panther nur noch wenig entgegenzusetzen. Zu statisch und ideenlos war das Spiel. Somit musste man sich verdient mit 2:4 geschlagen geben.

Weiter geht es für die Adler am Freitag. Dann begrüßen die Blau-Weiß-Roten ab 19.30 Uhr die Krefelder Pinguine in der SAP Arena.