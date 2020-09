Eine Menschenmasse, die auf den Einlass in die SAP Arena wartet? Genau das soll mit dem neuen Zugangskonzept ausgeschlossen werden. Die Besucher dürfen frei parken und zum Arena-Gelände laufen, sollten aber den kürzesten Weg zu ihrem Eingang wählen. Dort greifen dann die Änderungen – zum Beispiel bei den Handballspielen der Rhein-Neckar Löwen. „Trotz der geringen Zuschauerzahl werden wir alle vier Haupteingänge zum Einlass nutzen – nicht nur die Eingänge A und B, wie das bei den Löwen normal ist. Wir wollen die Leute bestmöglich in der Halle verteilen“, betont Markus Wincher (Bild), der in der SAP Arena das Facility Management leitet.

Bei den Einlassbereichen gibt es blockweise sogenannte Boardingslots, wie sie vom Flughafenschalter bekannt sind. Zuschauer eines Sitzblocks sammeln sich zu einer bestimmten vorher kommunizierten Uhrzeit und werden von einer Servicekraft auf ihre Plätze gebracht. Es ist gewährleistet, dass Fans, die in den Oberrang laufen, in den Treppenhäusern nicht auf Zuschauer aus dem Unterrang treffen. „Das ist schon eine andere Welt als vorher“, sagt Wincher. Im Wartebereich tragen die Besucher eine Maske, eine Fiebermessung ist obligatorisch. „Leute mit Fiebersymptomen erhalten keinen Einlass“, betont Wincher. cr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020