Zwangspause für Larkin

Sursee/Mannheim.Die Mannheimer Adler müssen bis auf weiteres auf Thomas Larkin verzichten. Nach seinem unglücklichen Sturz aufs Eis bei der 1:3-Niederlage gegen Vityaz Podolsk am Sonntag verbrachte der Verteidiger die Nacht auf Montag zur Beobachtung im Krankenhaus, aus dem er am Montag entlassen wurde. „Am Dienstag wird Thomas zu weiteren Untersuchungen nach Mannheim zurückfahren“, teilte Adler-Sprecher Adrian Parejo am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Ob der 27-Jährige noch einmal ins Trainingslager an den Sempacher See zurückkehren kann, ist eher unwahrscheinlich. Nach dem zweiten Platz beim Lehner-Cup genossen die Spieler am Montag im Kreise ihrer Familien ihren freien Tag, ehe es nach weiteren Trainingseinheiten weitergeht nach Wil, wo am Wochenende Testspiele gegen Lugano (Samstag, 18 Uhr) und Zug (Sonntag, 14 Uhr) auf dem Programm stehen.

Larkin war gegen Podolsk in der 30. Minute auf Eis geknallt und hatte sich eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen. Es besteht der Verdacht auf Gehirnerschütterung. cr

