Zwischen Optimismus und Unbehagen

Mannheim.Mit einem Titelgewinn umzugehen und diesen zu bestätigen – darin lag zuletzt nicht gerade die Stärke der Adler Mannheim. Auf die Meisterschaften 2007 und 2015 folgte in der Deutschen Eishockey Liga – aus unterschiedlichen Gründen – eine überaus enttäuschende Saison. 2008 kam nach Platz sechs in der Hauptrunde bereits im Viertelfinale das Aus, 2016 war nach Rang zehn in der Vorrunde bereits in

...