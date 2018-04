Betriebsrat legt Ideen vor

Anzeige

Mannheim.Der Konzernbetriebsrat von GE Power diskutiert nächste Woche in Paris mit dem Management über die Zukunft der europäischen Standorte. Insgesamt seien rund 100 Vorschläge für die Werke erarbeitet worden – auch für Mannheim, sagte Konzernbetriebsratschefin Elisabeth Möller. Am 18. Mai sollen Abschlussberichte vorgelegt werden, was die Gespräche auf europäischer Ebene gebracht haben. „Diese Berichte sind Grundlage für die Gespräche in Deutschland.“

Sorge um den Standort

Im vergangenen Jahr hatte GE die Turbinenfabrik in Mannheim geschlossen und mehr als 1000 Arbeitsplätze ohne betriebsbedingte Kündigungen abgebaut. Nun sind hunderte weitere der noch verbliebenen 700 Jobs – hauptsächlich in der Servicesparte – gefährdet. Betriebsrat und Gewerkschaft halten das Aus des gesamten Standorts für möglich. Ein Konzernsprecher von GE sagte, derzeit würden Gespräche mit der Arbeitnehmerseite geführt. Für Ergebnisse sei es noch zu früh.

Möller erneuerte ihre Kritik am „drastischen Vorgehen“ von GE. „Nur mit Personalabbau lässt sich kein Standort nachhaltig aufstellen“, sagte sie. Der Konzern nehme sich selbst das Geschäft weg, weil er Fachkräfte und die Nähe zum Kunden verliere. Möller erklärte zugleich, GE sei zuletzt mehr zu Kompromissen bereit. So werde das Mönchengladbacher Transformatorenwerk mit 350 Mitarbeitern nicht wie geplant geschlossen, sondern verkauft oder in ein Gemeinschaftsunternehmen eingebracht.