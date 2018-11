mannheim.Im Streit um den neuerlichen Stellenabbau bei General Electric (GE) in Mannheim ist der Betriebsrat bereit, eine Einigungsstelle zu akzeptieren. Allerdings müsse die Geschäftsführung auf jegliche „materiellen Vorbedingungen“ – also etwa Deckelungen von Abfindungen – verzichten, sagte die Konzernbetriebsratsvorsitzende Elisabeth Möller gestern im Anschluss an eine Sondersitzung der Arbeitnehmervertretung zum Thema. Einen entsprechenden Vergleichsvorschlag habe man der Geschäftsführung bereits übermittelt. Gehe diese nicht darauf ein, werde der Betriebsrat vor Gericht Beschwerde gegen die Einigungsstelle einlegen. „Das kann dann Monate dauern“, drohte Möller.

Das Arbeitsgericht Mannheim hatte in der vergangenen Woche die Einigungsstelle wegen der festgefahrenen Verhandlungen eingesetzt. An ihrer Rechtmäßigkeit habe man allerdings Zweifel, sagte die Betriebsratschefin. So sei bislang noch gar nicht über einen Interessenausgleich gesprochen worden, was aber eine Voraussetzung für die Einigungsstelle sei. Man wolle der Geschäftsführung aber eine „einvernehmliche Lösung“ bieten und gehe davon aus, dass diese bis spätestens Anfang Februar 2019 gefunden werden könne. Entscheidungen der Einigungsstelle auch hinsichtlich eines Interessenausgleichs werde der Betriebsrat auf jeden Fall akzeptieren. „Es wird ein Ergebnis geben“, versprach Möller.

180 Arbeitsplätze bedroht

Die Betriebsratschefin betonte, dass ihr Gremium mit dem Vergleich dem Arbeitgeber entgegenkomme. Gleichzeitig räumte sie aber auch ein, dass er gegenüber den bisher gemachten Vorschlägen nicht neu sei. Der Ball liege nun im Feld der Geschäftsführung. Noch am Abend sollte es ein Telefonat zwischen der Geschäftsführung und der Betriebsratsvorsitzenden geben. Scheitert die Verständigung, müsste sich das Landesarbeitsgericht Mannheim mit der möglichen Beschwerde gegen die Einigungsstelle befassen.

Ein Unternehmenssprecher wollte die Inhalte des Vergleichsvorschlags gestern nicht weiter kommentieren. „Grundsätzlich begrüßen wir es aber, wenn sich der Betriebsrat wieder einem konstruktiven Dialog verpflichtet fühlen würde“, sagte er. „Nach wie vor haben wir die Hoffnung, dass die Arbeitnehmervertreter den konstruktiven Dialog im Zeichen des gegenseitigen Respekts wiederaufnehmen, der sowohl die Interessen der Mitarbeiter als auch des Unternehmens berücksichtigt“.

GE hat an seinem 2014 von Alstom übernommenen Standort Mannheim bereits erheblich Personal abgebaut. Von den ursprünglich rund 1700 Beschäftigten blieben in einem ersten Schritt nur noch etwa 650 übrig, die sich aktuell hauptsächlich um den Kraftwerksservice und das Neuanlagengeschäft kümmern. Die jetzt verhandelten Maßnahmen betreffen nach Informationen dieser Zeitung weitere 180 Stellen, wovon etwa ein Drittel über Vorruhestandsregelungen abgewickelt werden könnte.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Der aktuell drohende Arbeitsplatzabbau fällt somit vergleichsweise moderat aus und bleibt zudem deutlich hinter der zunächst anvisierten Größenordnung zurück. Dennoch wird nicht weniger heftig darüber gestritten, gegenseitige Schuldzuweisungen sind an der Tagesordnung. Anfang der Woche blieb beispielsweise die Geschäftsführung einer Betriebsversammlung fern. Als Begründung nannte das Unternehmen in einem Brief an die Mitarbeiter „persönliche Anfeindungen und Beleidigungen“, die man auf den letzten Betriebsversammlungen habe erleben müssen. „Gerade jetzt, wenn es um unser aller Zukunft geht, ist diese Art des Umgangs miteinander einem guten Ergebnis nicht zuträglich.“

