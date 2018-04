E-Mails zum Einschlafen

Anzeige

Nur wenige Ausnahmen

Doch zeigt sich längst ein Riss, der die Erwerbstätigen in zwei Lager teilt. „Hochqualifizierte haben häufiger eine selbstbestimmte Arbeitszeit als Geringqualifizierte, Männer eher als Frauen“, sagt die Arbeitszeitexpertin der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung, Yvonne Lott.

Lott zufolge gibt es auch ein Gefälle zwischen den Branchen. In männerdominierten Berufen fänden sich selbstbestimmte Arbeitszeiten eher als in frauendominierten. Woran dies liegt, ist noch nicht ausreichend erforscht. Auf der anderen Seite finden sich die Verlierer der Flexibilisierung. Dazu gehört ein großer Teil der Teilzeitbeschäftigten. Vor allem die Frauen in Teilzeit wollen häufig mehr arbeiten als sie laut Vertrag dürfen. Das ergab eine Studie des vom Bildungsministerium geförderten Instituts Soeb.

Das IZA wiederum fand heraus, dass mit mehr Selbstbestimmung ein höheres Maß an Verantwortung einhergeht, was ein Teil der Arbeitnehmer gar nicht will. Verlierer sind schließlich jene Beschäftigten, die sich gegen eine Verschiebung ihrer Arbeit in die Freizeit gar nicht wehren können, etwa weil es im Unternehmen üblich ist.

Mit einer weiteren Globalisierung und Digitalisierung wächst nach Einschätzung der Wirtschaft auch der Bedarf an flexiblen Arbeitszeiten. Eine neue Debatte um Höchstarbeitszeiten oder Ruhepausen ist längst im Gange. Beides ist gesetzlich geregelt. Es gilt ein höchstens acht, ausnahmsweise mal zehn Stunden langer Arbeitstag, eine maximale Wochenarbeitszeit von 48 Stunden und eine elfstündige Ruhepause zwischen zwei Schichten. Ausnahmen gibt es nur wenige, zum Beispiel für Bereitschaftsdienste oder die Landwirtschaft.

Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hält diese strikten Normen für ein „Relikt aus dem vergangenen Jahrhundert“. Der Ökonom plädiert dafür, die Gestaltung der Arbeitszeiten statt dem Gesetzgeber verstärkt den Tarifpartnern zu überlassen.

Risiken für die Gesundheit

Eine Aufweichung der Bestimmungen halten Gewerkschafter dagegen für gefährlich. „Geringere Ruhezeiten gehen zulasten der Gesundheit“, warnt Böckler-Expertin Lott. DGB-Vorständin Annelie Buntenbach fordert sogar einen besseren Schutzrahmen. „Viele Untersuchungen zeigen, dass Beschäftigte immer mehr Arbeit in der gleichen Zeit erledigen müssen und das oft nicht in der vereinbarten Arbeitszeit zu schaffen ist“, kritisiert Buntenbach.

Arbeit in der Freizeit sei eine Folge des hohen Leistungsdrucks und nur selten freiwillig. Arbeitszeiten müssten insgesamt, also auch bei der Arbeit von der Wohnung aus oder bei mobiler Arbeit, vollständig erfasst und vergütet werden. Beschäftigte bräuchten einen umfassenden Schutz ihrer Gesundheit. „Da wäre es komplett kontraproduktiv“ sagt die DGB-Vize, „das Arbeitszeitgesetz zu öffnen.“

