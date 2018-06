„Ein Raumschiff muss nicht schön luftschnittig sein“

Anzeige

In den USA mischt die private US-Raumfahrtfirma SpaceX die Branche mit wiederverwertbaren Raketen auf. Russland hingegen setzt seit mehr als 50 Jahren auf sein Arbeitspferd Sojus. Der deutsche Astronaut Gerst hat dazu vor seinem Flug zur ISS eine klare Meinung.

Das Taxi ins All für den deutschen Astronauten Alexander Gerst ist eng. In der russischen Sojus flimmern Zahlen und eng beschriebene Tabellen auf ein paar Monitoren. Grobe, daumengroße Knöpfe spicken das graue Armaturenbrett. Alles in allem wirkt die Sojus ein wenig aus der Zeit gefallen.

Baikonur Das russische Kosmodrom Baikonur ist der größte Weltraumbahnhof der Welt. Das Areal in der Steppe Kasachstans ist dreimal so groß wie Luxemburg. Russland pachtet das Gelände von der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik bis 2050 für umgerechnet etwa 100 Millionen Euro im Jahr. In Baikonur hat die Sowjetunion Raumfahrtgeschichte geschrieben. 1955 hatte die UdSSR mit dem Bau des „Forschungs- und Testgeländes Nummer Fünf“ nahe der Bahnstation Tjura-Tam begonnen. Schon 1957 schoss sie dort Sputnik-1 ins All, den ersten Satelliten. 1961 startete der Kosmonaut Juri Gagarin von Baikonur aus als erster Mensch in den Weltraum. Baikonur ist derzeit der einzige Weltraumbahnhof – von ursprünglich mehr als einem Dutzend –, von dem aus Menschen zur Internationalen Raumstation fliegen. Zusätzlich betreibt Russland den vor allem militärisch genutzten Weltraumbahnhof Plessezk im Norden des Landes sowie seit 2016 das Kosmodrom Wostotschny im Fernen Osten. dpa

Mit einer Trägerrakete vom Typ Sojus-FG startet Gerst am 6. Juni vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aus ins All. Der 42-jährige Geophysiker aus Künzelsau in Baden-Württemberg wird dann an der Spitze des rund 50 Meter hohen Geschosses in seinem Raumschiff „Sojus-MS-09“ sitzen. Sein Leben vertraut er einer Technik an, deren Vorläufer in den 1960er Jahren entwickelt wurden. Bis heute bildet die Sojus-Familie das Rückgrat der russischen Raumfahrt.