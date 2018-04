Feierabend war einmal

Anzeige

Der Abschiedswunsch ,,Schönen Feierabend!“ gehört für immer mehr Arbeitnehmer der Vergangenheit an. Auch abends oder am Wochenende sollen sie erreichbar sein, Mails lesen oder Kurznachrichten beantworten. Da diese Entwicklung eine Antwort auf die zunehmende Geschwindigkeit im Wirtschaftsleben ist, lässt sie sich nicht stoppen. Sie muss jedoch von Regeln flankiert werden, die eine krankmachende Dauereinsatzbereitschaft verhindern.

Der bisher recht strenge Rahmen für maximale Arbeits- und Mindestruhezeiten bildet vielfach nicht mehr die betrieblichen Notwendigkeiten ab, zum Beispiel, wenn Kunden in einer anderen Zeitzone der Welt zuhause sind. Das rechtfertigt aber nicht Versuche, die Schutzregeln weitgehend abzubauen, wie es manche Arbeitgeber gerne hätten.

Der Blick in die Statistiken der Krankenkassen zeigt, dass psychische Krankheiten stark zugenommen haben. Diese werden unter anderem durch eine ständige berufliche Belastung begünstigt. Die Arbeitszeiten spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Zumindest in den Betrieben ohne Tarifbindung müssen daher allgemeingültige Schutzregeln gelten.