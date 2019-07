Hilfe im Haus anmelden

Wer Haushaltshilfen nicht anmeldet, beschäftigt sie schwarz. © dpa

Verbraucher müssen ihre Haushaltshilfe bei der Minijob-Zentrale anmelden. Sonst beschäftigen sie die Person schwarz, wofür ein Bußgeld droht. Das Anmelden geht schnell und unkompliziert online unter minijob-zentrale.de, informiert die Deutsche Rentenversicherung Bund.

Alternativ können Privathaushalte die Angaben per Post oder Fax übermitteln. Dazu laden sie das Formular Haushaltsscheck herunter oder fordern es postalisch, telefonisch oder per E-Mail an. Dort müssen sie ihre Kontaktdaten, Steuernummer und Bankverbindung eintragen sowie Angaben zur Haushaltshilfe und Dauer der Beschäftigung machen. Zudem brauchen sie eine Betriebsnummer. Wer noch keine hat, erhält sie automatisch von der Minijob-Zentrale.

Die Anmeldung mit dem Haushaltsscheck ist allerdings nur möglich, wenn es sich dabei um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis in einem Privathaushalt handelt – also entweder um einen 450-Euro-Job oder einen kurzfristigen Minijob. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019