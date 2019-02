Kind & Karriere: Immer noch ein Entweder-oder?

Wenn es um die Kinderplanung geht, stecken viele deutsche Frauen nach wie vor in einem Zwiespalt. Sie befürchten, mit der Entscheidung für Nachwuchs ihrer Karriere ein jähes Ende zu setzen. Eine Angst, die leider nach wie vor nicht unbegründet ist.



Die meisten Frauen wünschen sich früher oder später Kinder. Gleichzeitig streben immer mehr Damen nach einer Karriere. Sie finden in ihrem Job Erfüllung, Anerkennung, Spaß, Leidenschaft oder auch schlichtweg finanzielle Unabhängigkeit – von ihrem (Ehe-) Partner, ihren Eltern, dem Staat & Co. Laut Statistischem Bundesamt sind deutsche Frauen bei der Geburt ihrer Kinder immer älter. Zwar steigt die Geburtenrate mittlerweile wieder, ist dennoch aber nach wie vor auf einem vergleichsweise geringen Niveau. Viele Frauen in Deutschland entscheiden sich also gegen Kinder oder werden erst in den 30ern Mutter.

Ursachen für das späte Mutterglück



Die Ursachen dafür liegen auf der Hand: Wer Abitur macht, ist hierzulande erst im Alter von rund 18 oder 19 Jahren mit der Schule fertig. Es folgt ein Studium, davon oft drei bis vier Jahre für den Bachelor- und nochmal zwei bis drei Jahre für den Master-Abschluss. Noch länger dauern oft Studiengänge wie Jura, Medizin oder Lehramt. Wer beispielsweise Psychologie studieren und eine eigene Praxis eröffnen möchte, tritt nach Master-Abschluss, Therapieausbildung und eventuellem Doktortitel oft frühestens mit Mitte 30 in den Berufsalltag ein – und damit auch in einen ansehnlichen Verdienst. Vorher muss sich Frau erst einmal mit minimaler Bezahlung und einer Menge Prüfungen durchschlagen.

Ähnlich sieht es in vielen anderen Branchen aus, wo sich Absolventen oftmals erst für einige Jahre in Praktika, Trainee-Stellen, Volontariaten oder befristeten Stellen beweisen müssen, bevor sie im Berufsalltag ankommen. Wer vorher Kinder bekommen möchte, muss in der Regel zumindest für einige Monate eine Auszeit einlegen und sich anschließend ohne Berufserfahrung und somit auch ohne große Chancen auf eine Stelle bewerben. Wer hingegen kinderlos einen guten Job ergattert hat, möchte sich erst einmal hocharbeiten, Geld auf die Seite legen, Erfahrungen sammeln….und so vergehen weitere kinderlose Jahre. Somit ist es kaum verwunderlich, dass Frauen sich mittlerweile immer später für das Mutterglück entscheiden. Das Problem an der Sache ist aber, dass spätestens mit Mitte 30 die biologische Uhr zu ticken beginnt.

Lautet die Lösung: Erst Kinder und dann Karriere?



Wer also zuerst Karriere machen möchte, muss vor allem bei einer akademischen Laufbahn oft bis in die 30er warten, um mit „gutem Gewissen“ Kinder in die Welt zu setzen. Viele Frauen möchten aber eigentlich lieber eine junge Mutter werden. Schließlich haben sie dann noch mehr Energie für die Kindererziehung und sind auch körperlich in ihren besten Jahren.

Doch wer mit Anfang bis Mitte 20 – oder sogar noch früher – Kinder bekommen möchte, befindet sich in der Regel noch inmitten der Ausbildung oder eines Studiums. In diesem Fall steht der Frau meist keine Unterstützung zu – zumindest nicht in Form von Elterngeld - und sie müsste später die Doppelbelastung aus Kindererziehung und Ausbildung beziehungsweise Studium stemmen. Wer Unterstützung bei der Kinderbetreuung erfährt, beispielsweise durch die Großeltern, kann das vielleicht meistern. Vielen Frauen ist das Risiko dennoch zu hoch oder sie fühlen sich in jungen Jahren schlichtweg noch nicht bereit für so viel Verantwortung, auch in finanzieller Hinsicht. Die Lösung kann also lauten, erst Kinder zu bekommen und anschließend Karriere zu machen, ist aber gewiss nicht für jede Frau die richtige Entscheidung.

Frauen haben im Job mit Vorurteilen zu kämpfen



Den einen richtigen Ausweg aus dem Dilemma gibt es bislang nicht. Ein Problem, mit welchem sich auch die Politik beschäftigt. Auf dem Papier sieht es für Frauen in Deutschland gar nicht so schlecht aus: Sie erhalten Elterngeld, haben ein Recht auf (Brücken-) Teilzeit, genießen Mutterschutz sowie Elternzeit und derweil eine Garantie auf ihre Stelle – oder zumindest eine gleichwertige Stelle. Zudem dürfen Frauen im „gebärfähigen“ Alter nicht bei Einstellungsprozessen, Beförderungen und weiteren Entscheidungen benachteiligt werden.

Die Realität sieht leider nach wie vor anders aus. Viele Arbeitgeber entscheiden sich bewusst gegen Frauen, welche vielleicht in den kommenden Jahren Mutter werden könnten. Offiziell liegen dafür natürlich andere Gründe vor, die aber aufgrund des AGG ohnehin niemand nennen möchte. Die abgelehnten Damen können also nur spekulieren, weshalb sie in Bewerbungsprozessen eine Absage nach der anderen kassieren. Die Vorurteile bei den Recruitern halten sich standhaft. Selbiges gilt für die Entscheider im Unternehmen. Frauen werden nicht nur schlechter bezahlt, sondern oft auch weniger gefördert und seltener befördert. Daran kann auch die Frauenquote nur schleppend etwas ändern. Natürlich sind die Frauen selbst nicht ganz unschuldig, denn viele möchten gar keine Karriere machen. Sie wünschen sich keine Beförderung und fragen seltener als ihre männlichen Kollegen nach einer Gehaltserhöhung. Fakt ist aber, dass die deutsche Arbeitswelt von Gleichberechtigung noch weit entfernt ist.

Teilzeit bedeutet oft das Ende der Karriere



Doch auch Frauen, die bereits mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, können sich nicht entspannt ihrer Mutterrolle widmen und anschließend von der großen Karriere träumen. Wer zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Schwangerschaft nur eine befristete Stelle hat, ist diese nach der Elternzeit mit großer Wahrscheinlichkeit los. Bei einem unbefristeten Arbeitsplatz muss der Arbeitgeber, wie bereits erwähnt, eine gleichwertige Stelle freihalten. Allerdings ist nicht einheitlich definiert, was gleichwertig bedeutet.

So kann es durchaus sein, dass die Frau nach ihrer Rückkehr einer viel langweiligeren Tätigkeit nachgehen muss oder keinerlei Aufstiegschancen mehr genießt. Die meisten Frauen kehren aber nach der Elternzeit nicht direkt in Vollzeit zurück. Stattdessen möchten sie ihrer Mutterrolle gerecht werden und dennoch die Karriere schaukeln. Sie arbeiten also in Teilzeit und kümmern sich nachmittags um den Nachwuchs, Haushalt & Co. Das ist nicht nur anstrengend, sondern oft auch ein ergebnisloses Unterfangen. Denn wer in Teilzeit arbeitet, macht nur in den wenigsten Fällen Karriere im Sinne eines hierarchischen Aufstiegs. Führungspersonen mit Teilzeitvertrag gibt es zwar in einigen Unternehmen, jedoch stellen sie nach wie vor eher die Ausnahme als die Regel dar.

Fazit



Leider ist es also tatsächlich der Fall, dass sich die meisten deutschen Frauen nach wie vor zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen. Wer eine unbefristete Stelle hat, eine möglichst kurze Auszeit nimmt und anschließend wieder in Vollzeit arbeiten geht, kann in vielen Fällen trotzdem noch in der Hierarchie aufsteigen. Viele Frauen möchten das aber schlichtweg nicht. Einerseits ist die Doppel- oder sogar Dreifachbelastung durch Arbeit, Kinder und Haushalt sehr hoch. Andererseits wollen sie die kostbare Kindheit ihres Nachwuchses auch in vollen Zügen genießen und so gut es geht für ihre Kinder da sein. Steckt der Partner beruflich zurück, sieht die Sache schon leichter aus – doch das wollen immer noch nur wenige Männer. Stattdessen herrscht die klassische Rollenverteilung vor, wodurch die Frau jedoch im Regelfall beruflich zurückstecken muss. Sie wird finanziell abhängig und genießt im Alter geringere Rentenbezüge.

So mag es Einzelfälle geben, in welchen die Vereinbarkeit von Kind und Karriere tatsächlich so gut funktioniert wie auf dem Papier. Im Regelfall stehen Frauen aber tatsächlich vor einem Entweder-oder. Natürlich gibt es auch Mütter, die nur des Geldes wegen wieder in Teilzeit arbeiten gehen oder sogar froh sind, wenn sie endgültig aus dem Beruf aussteigen und sich Kindern sowie Haushalt widmen können. Jeder Mensch ist schließlich unterschiedlich und hierbei gibt es kein „Richtig“ oder „Falsch“. Wer jedoch eine Karriere im klassischen Sinne anstrebt, sollte sich schon frühzeitig mit dem Thema Kinderplanung beschäftigen und nach einer individuellen Lösung suchen. Für immer mehr Frauen lautet diese, dass sie eben auf Nachwuchs verzichten. Manche wollten ohnehin nie Kinder. Viele andere bereuen diese Entscheidung irgendwann.