Recht auf lebenslanges Lernen

Berlin.Ohne lebenslanges Lernen geht es nicht. Da sind sich fast alle Experten einig: Wer in der modernen Arbeitswelt Schritt halten will, muss sich weiterbilden. Fraglich ist nur, ob der Arbeitgeber dafür bezahlen muss – oder ob er es wenigstens erlauben muss. Gibt es ein Recht auf Weiterbildung? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema im Überblick.

Hat ein Angestellter das Recht auf Weiterbildung?

Allgemeine Regeln Die Stundenzahl spielt für den Bildungsurlaub keine Rolle. „Das Gehalt wird während des Bildungsurlaubs ganz normal weitergezahlt“, sagt Arbeitsrechtler Peter Meyer. Und das ist in der Regel auch schon der Beitrag des Arbeitgebers zur Weiterbildung. „Die Kursgebühren muss der Arbeitnehmer immer dann übernehmen, wenn er den Kurs ausgesucht hat.“ Auch die Länge der Betriebszugehörigkeit hat keinen Einfluss auf die Beantragung von Bildungsurlaub – nur die Probezeit muss vorbei sein.

Ein generelles Recht gibt es zwar nicht, sagt Arbeitsrechtler Peter Meyer. Allerdings gelten in fast allen Bundesländern inzwischen Bildungsurlaubsgesetze – Ausnahmen sind nur Bayern und Sachsen. Es liegt an der jeweiligen Landespolitik, wie diese Gesetze gestaltet sind. „Meist hat man jedes Jahr ein Anrecht auf fünf Tage bezahlten Bildungsurlaub, manchmal auch auf zehn Tage in zwei Jahren.“

Was zählt dabei alles als Bildungsurlaub?

So einiges: Man kann sich auf eine konkrete Aufgabe vorbereiten, zum Sprachenlernen in ein anderes Land gehen – oder auch etwas machen, das nur im weitesten Sinne etwas mit dem Beruf zu tun hat. Das Problem ist eher: „Viele Arbeitnehmer wissen gar nicht, dass sie diesen gesetzlichen Anspruch haben“, sagt Meyer. Dafür lohnt sich auch ein Blick in Tarif- und Arbeitsvertrag oder entsprechende Betriebsvereinbarungen. Denn auch dort kann geregelt sein, wie es im Unternehmen um das Recht auf Weiterbildung steht.