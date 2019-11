1.000 Meilen Staub: Mit dem Truck durchs Outback

Im australischen Outback mit seinen schier unendlichen Weiten sind Road Trains die Könige auf den staubigen Schotterpisten. Straßen sucht man in dieser kargen Gegend fernab jeglicher Zivilisation vergebens. Und die Road Trains sind mitunter 50 Meter lang. Sie versorgen die wenigen Menschen mit allem, was zum Leben notwendig ist.



Jetzt bekommen die Road Trains Gesellschaft. Denn Daimler schickt einen Truck wie aus dem Bilderbuch nach Down Under. Kunden in Australien und Neuseeland können den neuen Freightliner Cascadia künftig in ihren Märkten fahren - der ist bislang überaus erfolgreich in Nordamerika unterwegs.



In den USA ist der Cascadia mit rund 38 Prozent Marktanteil unangefochtener Marktführer im Segment der schweren Fernverkehrs-Lkw (Class 8). Die US-Tochter Daimler Trucks North America (DTNA) importiert seit 1989 Lkw nach Australien und Neuseeland und bringt jetzt erstmals Trucks der Baureihe Cascadia in die beiden Märkte.



Für Australien und Neuseeland müssen natürlich besondere Truck her. So erfolgt neben der Anpassung an den Linksverkehr und der Optimierung des Antriebsstrangs für Transporte über 100 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht auch die Verwendung spezieller Stoßstangen mit Unterfahrschutz sowie ein speziell für Australien gefertigtes Fahrerhaus.



In Australien und Neuseeland sind rund 20.000 Trucks der Marke Freightliner im Einsatz. Daimler Trucks North America exportiert die schweren Fernverkehrs-Lkw weltweit in mehr als 30 Länder und steuerte 2018 mit rund 190.000 Einheiten fast 40 Prozent zum Gesamtabsatz der Geschäftsfelder Daimler Trucks and Buses bei. Mal schauen, ob es bald auch Down Under steil nach oben geht.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 22.11.2019