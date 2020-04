120 Jahre Mercedes

Der Name Mercedes steht wie kein zweiter für mustergültigen Fahrzeugbau aus deutschen Landen. Weder Daimler, noch Benz besitzen diesen Kultstatus. Außerdem heißt es ja nicht Daimler-Stern oder Benz-Stern, sondern Mercedes-Stern. Im Jahr 1900, also genau vor 120 Jahren, begann die illustre Markengeschichte.



Los ging es mit einer Marketing-Idee: Der Geschäftsmann und Automobilenthusiast Emil Jellinek kennt die Bedeutung eines klangvollen Markennamens. Anfang April 1900 trifft er mit der Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) in Nizza eine Vereinbarung über den Vertrieb von Daimler-Fahrzeugen und -Motoren. Wegweisend ist dabei auch die Entscheidung für die Entwicklung eines neuen Motors, der den Namen Daimler-Mercedes führen soll.



Damit wird der Name, den Jellinek seit einigen Jahren als Pseudonym nutzt, zur Produktbezeichnung. Am 22. Dezember 1900 liefert die DMG den ersten mit dem neuen Motor ausgerüsteten Wagen nach Nizza, einen 35-PS-Rennwagen.



Das Fahrzeug, entwickelt von Wilhelm Maybach, ist nicht nur das neueste und leistungsstärkste Modell der DMG - es gilt auch als das erste moderne Automobil. Der Mercedes 35 PS ist konsequent auf Leistung, Gewichtsersparnis und Sicherheit ausgelegt, konstruiert unter anderem mit einem leichten Hochleistungsmotor, langem Radstand und niedrigerem Schwerpunkt.



Mit diesen Merkmalen und dem organisch in die Front integrierten Bienenwabenkühler gibt er dem Automobil eine eigenständige Form: Der erste Mercedes erinnert nicht mehr an eine Kutsche, der ein Verbrennungsmotor eingebaut wurde, er ist vielmehr eine Neukonstruktion, die von Grund auf konsequent für den innovativen Antrieb konzipiert ist. Die Fachwelt spürt sofort, dass sie mit dem Auftritt dieses Fahrzeugs eine tiefgreifende Veränderung der Automobiltechnik erlebt. Von Paul Meyan, dem Gründungsmitglied und Generalsekretär des Automobile Club de France (A.C.F.), ist die Feststellung überliefert: "Wir sind in die Ära Mercédès eingetreten."



Die Markenbezeichnung geht zurück auf Jellineks Tochter Mercédès. Sie wächst in einer autobegeisterten Familie auf: Der in Baden bei Wien und in Nizza lebende Emil Jellinek fordert in den letzten Jahres des 19. Jahrhunderts mehr Leistung und innovative Technik von der Daimler-Motoren-Gesellschaft und initiiert damit die Entwicklung des modernen Automobils. Seit 1899 tritt er bei Autorennen an der Côte d'Azur mit leistungsstarken Fahrzeugen von Daimler unter dem Pseudonym "Monsieur Mercedes" an, also mit dem Vornamen seiner 1889 geborenen Tochter.



Nach den bahnbrechenden Motorsport- und Markterfolgen der Mercedes-Wagen wird der Name "Mercédès" am 23. Juni 1902 als Warenzeichen angemeldet und am 26. September gesetzlich geschützt. Emil Jellinek erhält im Juni 1903 die Erlaubnis, sich fortan Jellinek-Mercedes zu nennen und sagt dazu: "Wohl zum ersten Mal trägt der Vater den Namen seiner Tochter."

