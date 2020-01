„2020 wird Jahr der Elektromobilität“

„Electrifying Europe“ – mit diesem Schlagwort macht Hyundai ernst: Der koreanischer Hersteller möchte eine Spitzenstellung bei der E-Mobilität einnehmen.

Neue Plattform

Als ein Schritt dahin wurde eine neue modulare globale Plattform für E-Fahrzeuge entwickelt (E-GMP). Auf dieser Basis sollen künftig alle voll elektrischen Autos entstehen.

Bis 2025 soll es insgesamt 44 Modelle mit elektrifizierten Antrieben geben; dazu will Hyundai nach eigenen Angaben in den kommenden fünf Jahren insgesamt 47 Milliarden Euro investieren. Für Deutschland-Geschäftsführer Jürgen Keller hat Hyundai einen „großen Vorsprung“ in der Elektromobilität.

So wird es demnächst den Ionic in einer zweiten Generation geben – zu einem Zeitpunkt, an dem einige Autohersteller überhaupt erst in die Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge einsteigen. 2020 wird laut Keller zum „Jahr der Elektromobilität bei Hyundai“.

Tests mit Lkw

Daneben treibt der Autokonzern die Entwicklung von Fuel Cell-Fahrzeugen voran. Dafür sind Investitionen von über sechs Milliarden Euro vorgesehen. In der Schweiz laufen zur Zeit Tests mit Lkw mit Brennstoffzellen-Antrieb. str

